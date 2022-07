Des surfaces de travail transformées en appartements dans une des plus emblématiques rues marchandes de la Cité. À première vue, l’ambitieux projet de la Corraterie pourrait laisser entrevoir un signal positif dans la guerre contre les bureaux vides à Genève. Il n’en est rien.

Frustrant, quand on sait que le canton compte plus de 200’000 m² de surfaces commerciales vacantes. Et que chaque projet d’aménagement en prévoit de nouvelles. Pourquoi ce paradoxe? Parce que la demande des entreprises évolue. Jadis, le prestige du centre-ville. Aujourd’hui, un espace bien aménagé, aux normes environnementales, bien desservi par les transports publics et, si possible, fiscalement attrayant.

Un exode vers ces nouveaux bureaux de l’ère post-Covid se dessine. Au départ de Lombard Odier, la Corraterie a trouvé preneur grâce à son prestige. Rien n’indique qu’il en ira de même pour les surfaces aménagées au siècle dernier dans des quartiers excentrés et pour lesquelles les contraintes techniques d’une reconversion sont encore plus grandes. Une nouvelle réforme s’impose.

