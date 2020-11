Lettre du jour – Contre le harcèlement de rue Courrier des lecteurs

Enrico Gastaldello

Vernier, 30 novembre

Trois jeunes femmes sur quatre ont été victimes de harcèlement dans les rues de Genève!

Le Diagnostic local de la sécurité (DLS) 2020 a révélé que le harcèlement de rue est extrêmement élevé, notamment chez les femmes de 15 à 34 ans: 72% d’entre elles en ont été victimes ces derniers cinq ans.

Sur fond du mouvement #MeToo, c’est la première fois que le DLS s’est intéressé à ce fléau. Les agressions, les attouchements, les sifflets, les remarques dégradantes, les provocations et autres harcèlements ne touchent pas seulement les femmes, mais aussi les personnes LGBTIQ+ et, à un moindre degré, les hommes.

L’ampleur choquante du phénomène dès lors connue, le Conseil d’État se doit d’agir avec détermination. Comme recommandé par le DLS, une vaste campagne de sensibilisation impliquant tous les acteurs du terrain doit être lancée sans tarder. La présence préventive et ciblée de la police de proximité dans certains lieux à certains moments pourrait aussi contribuer à y remédier.

Une des raisons pour lesquelles l’ampleur du harcèlement est restée inconnue est que la majorité des victimes ne portent pas plainte. Il faudrait mettre sur pied un mécanisme pour permettre aux victimes de se manifester et aux autorités de mieux cibler les actions visant à réduire ces abus dégradants.

La prévention de harcèlement passe aussi par l’aménagement des espaces publics. Pour toute personne qui a déjà été mal à l’aise en traversant un passage tard la nuit, c’est évident: nous n’avons pas toutes et tous les mêmes besoins en termes de sécurité.

Il est désormais impératif d’avoir des autorités exécutives pleinement convaincues par la nécessité d’intégrer les besoins des différents groupes de population dans la politique de sécurité et de l’aménagement. Pour que les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, puissent se sentir à l’aise dans nos rues.

Esther Schaufelberger, conseillère municipale