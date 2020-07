États-Unis – Contre le Covid-19, Trump mise tout sur les vaccins Le président américain se félicite de la rapidité à laquelle les entreprises américaines avancent sur la découverte d’un vaccin. Son objectif est de vacciner l’Amérique avant les autres.

Donald Trump s’est rendu sur le site de production en Caroline du Nord. Il s’est félicité de l’avancée de la recherche. KEYSTONE

Plutôt que de remettre l’économie à l’arrêt, Donald Trump parie sur la découverte rapide d’un vaccin et de nouveaux traitements pour contenir la pandémie de Covid-19, qui a pénétré le saint des saints à la Maison-Blanche en contaminant son conseiller à la sécurité nationale. L’exécutif américain a annoncé lundi que Robert O’Brien avait été testé positif et travaillait désormais à l’isolement hors de la Maison-Blanche. Jusqu’à présent, le président a échappé au virus.

Hostile à tout reconfinement à l’approche de l’élection présidentielle, le dirigeant veut sortir de la crise sanitaire par le «génie» pharmaceutique américain. Il l’a démontré en se rendant lundi sur le site de production en Caroline du Nord du vaccin expérimental développé par l’une des nombreuses sociétés dans laquelle son gouvernement a investi, Novavax, une biotech qui n’a jamais commercialisé de vaccin de son existence mais a reçu 1,6 milliard de dollars.

Au total, Washington a dépensé 6,3 milliards depuis mars pour financer des projets concurrents de vaccins, chez des laboratoires établis comme Johnson & Johnson, Pfizer et AstraZeneca, et chez deux petites sociétés de biotechnologie, Novavax et Moderna.

«Plus rapide que la vitesse de la lumière»

Cette dernière, fondée en 2010 et sans aucun produit sur le marché, a commencé lundi la dernière phase des essais de son vaccin-candidat aux États-Unis, l’une des quatre sociétés au monde à avoir atteint ce stade. «Jamais un vaccin contre un nouveau pathogène n’est allé aussi vite», s’est félicité Donald Trump.

Washington a aussi accordé des milliards supplémentaires pour financer des traitements thérapeutiques, des sites de production, la fabrication de seringues, de flacons…

Le dirigeant a baptisé l’opération «Warp Speed» (un terme de science-fiction signifiant «plus rapide que la vitesse de la lumière») et ne cache pas que son objectif est de vacciner l’Amérique d’abord, loin des discours européens sur le vaccin comme «bien public mondial».

Puisque aucune assurance n’existe quant à l’efficacité de l’un ou l’autre des projets, les contrats passés avec trois des développeurs (AstraZeneca, Novavax, Pfizer) prévoient déjà la livraison en priorité aux États-Unis de 500 millions de doses.

«On n’a jamais fait cela auparavant», a dit Donald Trump. «Nous avons lancé la production massive des candidats les plus prometteurs, pour que dès le premier jour, ils soient disponibles pour les Américains immédiatement».

«Et nous en aurons probablement beaucoup pour le reste du monde», a-t-il toutefois ajouté.

Les essais ont commencé

Washington a signé avec les deux projets de vaccins occidentaux les plus avancés, qui ont chacun commencé la dernière phase des essais cliniques sur des milliers de volontaires (aux côtés des Chinois Sinovac et Sinopharm): AstraZeneca (partenaire industriel de l’université britannique d’Oxford) et Moderna.

Moderna, qui a développé le vaccin avec les Instituts nationaux de santé (NIH), l’a administré lundi à la première volontaire de la phase 3 des essais, une femme noire nommée Robyn, qui a expliqué lors d’un échange vidéo qu’elle avait dû vaincre ses propres réticences, en raison du sinistre précédent de «l’expérience Tuskegee».

Pendant 40 ans, des centaines d’Afro-Américains atteints de syphilis ont été étudiés, sans traitement, afin d’observer la progression naturelle de la maladie. En 1972, la révélation de l’étude a provoqué un scandale, les hommes n’ayant jamais donné de consentement informé.

Mais «il y a des lois», a expliqué Robyn, ajoutant que le Covid-19 frappait de façon disproportionnée les communautés noires, latinos et de couleur. «Je voulais aider».

60’000 tests positifs par jour

Moderna et les NIH veulent recruter au fil des mois 30’000 volontaires (Oxford teste son vaccin au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud). Cette vaccination se fera par une injection suivie d’un rappel 28 jours plus tard.

Quand les résultats seront-ils disponibles? En octobre dans le meilleur des cas, peut-être en novembre, a dit lundi sur CNBC le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, ce qui rendrait possible une annonce avant l’élection.

Le fait que l’épidémie soit en croissance aux États-Unis, avec plus de 60’000 tests positifs par jour, va aider.

Car la moitié des participants recevront un placebo. Plus ils seront nombreux à être contaminés, plus le vaccin aura de chances de prouver son efficacité chez la moitié des participants qui l’auront reçu. L’Agence des médicaments a fixé le seuil d’efficacité à 50% de contaminations en moins.

( AFP/NXP )