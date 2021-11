Votations du 28 novembre – Contre la loi Covid, la réunion de tribus que tout oppose

C’est désormais un raz-de-marée à chaque rassemblement. Hier, samedi 5 novembre 2021, les opposants aux mesures anti-Covid manifestaient par milliers au centre de Fribourg. Ils étaient encore plus nombreux à Berne le 23 octobre dernier. «Cinquante mille personnes», assure Werner Boxler, coprésident romand des Amis de la Constitution, le fer de lance de la protestation. Des journalistes sur place ont avancé, eux, le chiffre de plus de 10’000 personnes…

Selon Werner Boxler, le mouvement a généré une ou deux manifestations en moyenne par semaine depuis l’été 2020. Et le rythme va s’accélérer d’ici au 28 novembre 2021, date de la votation sur les modifications de la loi Covid-19. Les raisons du rejet sont multiples: non au certificat Covid, non à l’augmentation massive des pouvoirs du Conseil fédéral, non au traçage numérique des contacts qui serait utilisé pour surveiller la population suisse.