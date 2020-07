Aménagement – Plus de 10’000 signatures contre la sur-densification à Genève L’association Sauvegarde Genève se bat contre l’abattage d’arbres et pour la protection de la biodiversité à Genève. Isabel Ares Oliveira

Sauvegarde Genève est une association citoyenne de défense de la nature. Pierre Albouy

«Refaisons de Genève une ville et un canton qui respecte sa biodiversité et ses arbres.» À Sauvegarde Genève, le mot d’ordre est clair. Cette association citoyenne de défense de la nature a présenté lundi à la presse le résultat de deux pétitions visant à préserver les espaces végétalisés et limiter l’impact environnemental des projets de densification florissant dans le canton. Cumulées, les pétitions ont récolté plus de 10’000 signatures. Elles seront désormais remises au Grand Conseil et au Conseil municipal de Genève.