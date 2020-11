L'équipe d'Espagne reste sur deux rencontres sans victoire et va donc vouloir rectifier le tir. Et la Roja ne va pas prendre de haut la Nati. «C'est une sélection des plus complètes d'Europe et, pour moi, l'une des plus élaborées, même si elle n'a peut-être pas d'individualité de très haut niveau, a-t-il soufflé. Cette équipe n'a pas de faiblesse et on a pu le voir lors du match aller. Si je ne regardais que leurs résultats, l'évaluation serait différente, mais je pense qu’il s’agit-là de l'équipe la plus réfléchie que nous ayons eu à affronter dans cette Ligue des Nations», a déclaré le sélectionneur Luis Enrique.