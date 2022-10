Football – Contraint au nul face à Lucerne, Servette ralentit l’allure Dimanche à la Praille, les Genevois ont dû se contenter d’un point (1-1), malgré une jolie ouverture du score de Dereck Kutesa.

Florian Vaney Genève

Dereck Kutesa se joue de Pius Dorn et du gardien Marius Müller (Lucerne) pour le 1-0. BASTIEN GALLAY / LPS

Les coups de chaud au Stade de Genève ne sont pas nombreux actuellement. Alors quand ils passent, on les ressent avec évidence. Ils sont deux à avoir parcouru la première mi-temps dimanche. Le second en fin de période, lorsque Servette a bien cru perdre un Gaël Clichy touché à la cheville. L’idée était angoissante, surtout parce que les Grenat avaient déjà vu sortir sur civière le malheureux Yoan Severin (dont le genou droit s’est plié de manière très spectaculaire) avant le quart d’heure de jeu. Après quelques grimaces et un court séjour hors du terrain, Clichy a pu retrouver son rang.

L’autre fait marquant s’est voulu nettement plus appréciable. Ce Servette qui s’appliquait surtout à ne pas laisser trop d’espaces à Lucerne a vu une ouverture en or se présenter à lui. Les visiteurs ont oublié de se replacer, Jérémy Frick a joué long au pied dans une zone où se trouvaient deux partenaires face au seul Nicky Beloko et, à deux, Miroslav Stevanovic et Dereck Kutesa se sont arrangés pour que le second puisse partir seul au but. Frappe enroulée, poteau rentrant: tout n’a pas été enthousiasmant dans la prestation genevoise, mais cette conclusion-là vaut son pesant d’or (1-0, 30e).

En jouant avec les limites du minimalisme offensif, les Servettiens trouvaient une fois encore un salaire bien payé. Il a fallu que le voile tombe pour que les hommes d’Alain Geiger acceptent une prise de risque supplémentaire. Max Meyer a été trouvé étonnamment seul au coin de la surface, d’où il a pu entrer et inscrire le 1-1 (60e). On peut se demander si Servette a payé au prix fort son début d’allant offensif ou s’il s’est résolu à attaquer justement parce qu’il ne menait plus au score.

Toujours est-il que s’il y a une phase de la rencontre où Timothé Cognat et ses équipiers auraient pu mériter de faire la différence, c’est bien la dernière demi-heure. Boubacar Fofana et Patrick Pflücke ont chacun galvaudé un ballon de 2-1. Quoi qu’il en soit, de cette manière, Servette ne peut pas faire que des pas de géant chaque week-end.

Servette - Lucerne 1-1 (1-0) Afficher plus Stade de Genève, 8457 spectateurs. Arbitre: Fedayi San. Buts: 30e Kutesa 1-0; 60e Meyer 1-1. Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Severin (16e Rouiller), Clichy; Douline (62e Cespedes), Antunes (79e Valls), Cognat; Stevanovic, Rodelin (79e Fofana), Kutesa (62e Pflücke). Entraîneur: Alain Geiger. Lucerne: Müller; Dorn, Simani, Burch, Frydek; Beloko, Jashari; Abubakar (82e Campo), Meyer (88e Gentner), Schürpf (70e Chader); Sorgic (70e Ardaiz). Entraîneur: Mario Frick. Avertissements: Frydek (22e, jeu dur), Douline (28e, jeu dur), Beloko (58e, antijeu), Cognat (62e, antijeu).

