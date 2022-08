Il était une fois à Genève un petit groupe de cliniques qui faisaient le bonheur d’une clientèle pas forcément aisée, mais accoutumée au genre de services hospitaliers – obstétrique et orthopédie surtout – qui y étaient proposés. On allait accoucher aux Grangettes, se faire opérer du genou à La Colline. Ces structures, souvent très anciennes puisque remontant pour certaines à la Première Guerre mondiale, voire avant*, avaient été fondées par des institutions religieuses ou par des groupes de médecins animés des meilleures intentions.

Les progrès de la science et des techniques médicales aidant, et les capitaux locaux y pourvoyant, la petite colonie s’est développée, suscitant de nouvelles initiatives et multipliant les spécialités jusqu’à couvrir l’intégralité du champ thérapeutique, parallèlement, en somme, à celui, par définition complet, de l’hôpital. Il régnait alors, pourrait-on dire, une sorte de paix des braves entre secteur public et secteur privé.

Puis la politique s’en est mêlée. Sur le plan fédéral d’abord, avec l’introduction de l’assurance-maladie obligatoire, la fameuse LAMal puis, dans la foulée, l’adoption des «listes hospitalières», qui font passer les établissements de soins sous les fourches caudines des politiques sanitaires cantonales. Cela pour la bonne cause: il s’agit d’assurer une couverture maladie universelle, et contenir autant que possible les coûts de la santé. Mais, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Et le gros détail, en l’occurrence, c’est le système TarMed, convenu entre partenaires de la santé sous la férule de la Confédération, qui sert de base pour le décompte des prestations avec un tarif à la prestation par points, chaque canton définissant la valeur du point sur son propre territoire.

«La santé suisse coûte cher, et donc rapporte gros. Le fait n’a pas échappé aux loups de la finance.»

Depuis, une guerre larvée oppose prestataires de soins, caisses maladie et représentants des assurés, les premiers s’estimant mal payés, les deuxièmes soupçonnées d’accumuler des réserves indues et les troisièmes soumis invariablement à des hausses de primes qui défient l’entendement. Bref, si la couverture universelle est bien assurée et la qualité du système suisse unanimement reconnue, l’objectif de la maîtrise des coûts demeure hors de portée. La santé suisse coûte cher, et donc rapporte gros.

Le fait n’a pas échappé aux loups de la finance, qui ont vite repéré quelques pépites sur le terrain hospitalier helvétique. Aussi, en l’espace d’à peine quelques années, les principales cliniques genevoises ont-elles toutes été reprises, qui par le groupe Hirslanden (lui-même désormais en mains du sud-africain Mediclinic, de la famille Rupert), qui par le Swiss Medical Network (la structure montée à partir de la Clinique de Genolier par Antoine Hubert, notre «Bernard Tapie» national, avec quelques acolytes), et même l’Hôpital de La Tour, né en 1976 de l’idée de trois médecins genevois, puis repris par l’américain Hospital Corporation of America, avant d’atterrir dans l’escarcelle du groupe Latsis après un bref passage par le portefeuille de Colony Capital, le fonds californien de Thomas Barrack.

Cette irruption du grand capital à orientation médicale dans le paysage sanitaire local n’aurait en soi guère d’importance, si elle n’engendrait quelques ruptures contractuelles d’avec des caisses récalcitrantes pour cause de désaccord tarifaire en matière de soins stationnaires. Mais ça, c’est une autre histoire, celle des complémentaires, qui échappent à la LAMal…

