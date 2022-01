Encre bleue – Contention et quarantaine Opinion Julie

PATRICK MARTIN

«Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s’envoler, c’est beau…» Sacré Pierre Perret! Ce grand monsieur chantera peut-être cette ritournelle qui donne des ailes lors de son concert à Genève, prévu au joli mois de mai.

D’ici là, il faut espérer que les oiseaux placés en «contention» par nos autorités sanitaires auront retrouvé l’air libre, à défaut de la liberté.

Je me faisais cette réflexion l’autre jour en me promenant au Jardin botanique, où il n’y a plus l’ombre d’un être à plumes aux alentours de la mare aux canards. Début décembre, les oiseaux qui vivaient là ont été bouclés, en prévention de la grippe aviaire qui s’est manifestée fin novembre vers Zurich.

Depuis, c’est le grand vide glacé. Plus de ploufs dans l’eau, de prises de bec. Plus de cancanements, de grognements, de huements, de gloussements. Ou alors étouffés, en provenance de la construction blanche d’où sort parfois un homme en tenue de cosmonaute, venu surveiller la santé de ses protégés.

À l’intérieur, ça doit être le cirque entre flamants roses, cygnes noirs et autres canards colorés. Paraît qu’ils font chambre séparée, qu’ils ont de la place et l’accès à l’eau pour s’ébattre. Mais tout de même! Cette réclusion pour leur bien doit finir pas leur faire du mal. Vivement le 31 janvier qu’ils voient enfin le bout du tunnel. Pour autant que la situation soit sous contrôle…

Cette contention préventive des oiseaux chagrine car elle nous renvoie à nos quarantaines et aux multiples barrières que l’on dresse entre les humains depuis des mois. Et pas moyen d’aller se réchauffer le cœur, et le reste, dans les serres du jardin botanique. Fermées, jusqu’à nouvel avis. Les plantes seraient-elles à risque?

«Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux», chante Perret. Chiche? Je vais donc m’envoler quelques jours. Et au retour, j’espère pouvoir aller dire bonjour aux flamants roses…

