Encre bleue – Content de rendre service Julie

Coup

Que diriez-vous d’une petite histoire qui fait du bien par où elle passe? Je l’ai repérée au milieu des mauvaises nouvelles qui se ramassent ces jours à la pelle, un peu comme les feuilles mortes en cet automne tristounet.

Je me dis que ce petit fait divers positif nous rappelle qu’en temps de pandémie et de crispations multiples, nous ne sommes pas condamnés à vivre chacun pour soi et tant pis pour les autres…

L’anecdote m’a été contée par Anne. La semaine dernière, son mari reçoit un appel sur son portable. Le numéro qui s’affiche à l’écran est celui de leur fille. Mais, ô surprise, ce n’est pas elle qui parle, mais un homme.

Ce dernier, un peu gêné, demande si la personne avec qui il s’entretient a bien un lien avec une demoiselle qui possède un scooter…