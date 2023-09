Contagion des putschs – Coups d’État africains: à qui le tour? Pour l’expert Seidik Abba, plusieurs chefs d’État d’Afrique centrale, au pouvoir depuis des décennies, sont susceptibles d’être un jour renversés. Théophile Simon

Le président congolais, Denis Sassou Nguesso (au centre), et le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang (à droite), lors du sommet des BRICS à Johannesburg, le 24 août 2023. KEYSTONE/EPA/MARCO LONGARI

Quelle sera la prochaine victime de la vague de coups d’États au sud du Sahara? C’est la question qui agite désormais les palais présidentiels d’Afrique et les chancelleries occidentales. Car avec le putsch des militaires gabonais, ce mercredi, la tendance entamée en 2020 au Sahel s’accélère. Rien que dans le voisinage du Gabon, trois autres dirigeants partagent le même profil qu’Ali Bongo: Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville) et Teodoro Obiang (Guinée équatoriale). Tous ont un âge avancé et dirigent leur pays d’une main de fer depuis plusieurs décennies. Tous ont aussi un lien avec la Suisse.