Ras-le-bol de la Swiss Football League – Constantin seul contre tous, comme toujours Le président du FC Sion a déplacé le jeu sur le tapis vert pour annuler la reprise du championnat. La ligue est excédée. Daniel Visentini

Christian Constantin, président bouillonnant du FC Sion, engage un nouveau bras de fer avec la Swiss Football League. KEYSTONE

C’est l’histoire d’un homme qui se bat, pour de bonnes et de mauvaises raisons, comme si la légitimité de ses conflits avait au fond moins d’importance que l’idée du bras de fer lui-même. On imagine volontiers Christian Constantin dans quelques années, patriarche fatigué, raconter à ses petits-enfants comment il s’est toujours insurgé, prêt à soulever des montagnes, à bousculer le système. On ne sait pas très bien où en sera le FC Sion à ce moment, mais on devine qu’une forme de fierté luira dans le regard du vieil homme. «Seul contre tous, toujours», soufflera-t-il en guise de principe de vie.