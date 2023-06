Christian Constantin est cet homme curieux qui refuse la réalité pour lui préférer la fiction. Le président d’un FC Sion relégué au terme d’une saison chaotique a tout compris: les instances dirigeantes du football suisse ont ainsi accordé une licence à Yverdon Sport en fermant les yeux sur des manquements dans le dossier présenté en première instance et, pour compléter le tir, son club a été victime d’un complot des arbitres pour le faire couler. D’ailleurs, il a coulé. La preuve. Par l’absurde.

C’est donc dans la plus parfaite cohérence que Constantin s’apprête à lancer deux procédures au civil, pour demander des dommages et intérêts à qui de droit. Il a déjà envoyé à l’ASF et aux personnes en charge de l’arbitrage une lettre, dans laquelle il développe sa théorie d’un complot ourdi contre Sion. Au mieux, il est le plus grand lanceur d’alerte de l’histoire du football suisse, dont les arguments incendiaires rougeoient d’une brûlante vérité: une conspiration a existé pour l’abattre, lui et le FC Sion; au pire, il nourrit les chimères qu’il s’invente.

Le cas de la licence attribuée par la Swiss Football League, en première instance, à Yverdon Sport? La démarche est moins spécieuse. Elle met en lumière un manque de transparence dans les procédures d’octroi. Mais cela ne signifie pas que Christian Constantin a raison.

Non, cela laisse davantage le sentiment d’une bravade, pour s’affranchir de la réalité de sa gestion: des millions pour les performances grotesques de Balotelli, la valse des entraîneurs. Constantin est peut-être convaincu de la justesse de ses combats. Mais il est lucide: il ne se bat pas pour que Sion soit réintégré en Super League. Il veut des dommages et intérêts. Sa seule logique face au déni de son propre fiasco?

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

