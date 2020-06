La guéguerre des présidents – Constantin et Collet, deux requins dans le même bocal Le président de Sion et celui de Xamax se bouffent le nez depuis dix ans, l’air de rien, à force d’attaques dans la presse et de coups bas en coulisses Julien Caloz

Adversaires Constantin (à g.) et Collet se respectent mais ne se craignent pas

Ils se ressemblent suffisamment pour ne pas se détester, mais pas assez non plus pour se plaire. Jean-François Collet et Christian Constantin, c’est deux types de requins dans le même bocal. Et quand le squale aux dents longues de la Maladière croise le grand blanc d’Octodure, il y en a souvent un de trop. La dernière fois que la cohabitation a mal tourné, c’est fin mai, quand le président du FC Sion est venu piquer Serey Die à Xamax. Un carnage. «CC a deux visages: c’est un super type quand vous êtes à côté de lui mais en affaires, c’est un homme sans cœur», vitupère le président xamaxien Christian Binggeli.