Sur le parking pour deux-roues qui jouxte le Quai 9, des places ont été remplacées par de gros pots avec des plantes. NICOLAS DUPRAZ

Depuis une semaine, neuf bacs de plantations taille XXL bordent l’arrière du Quai 9, le local de consommation situé derrière la gare Cornavin. Une mesure d’aménagement parmi d’autres, censée apaiser les tensions dans le quartier, en lien avec la scène ouverte de crack qui s’y est installée depuis plusieurs mois.

C’est la petite esplanade côté Montbrillant qui a été repensée, sur demande du Canton, selon un projet dessiné par le groupe de pilotage du Quai 9, composé de l’association Première Ligne, de la Ville de Genève et de l’Etat. Une partie de ces mesures sont destinées aux personnes toxicomanes: un accès à l’eau potable et des WC, pour hommes et femmes, ont notamment vu le jour derrière le local, sur l’espace public. L’aménagement d’un couvert devrait suivre à l’automne.

Pour faire de la place aux bacs de végétation qui, désormais, cachent un peu la vue sur le quartier des Grottes, quelques places de stationnements pour deux-roues ont dû être supprimées, et ne seront pas remplacées. «Il s’agit d’une parcelle privée Ville de Genève, mais l’installation a été effectuée en concertation avec l’Office cantonal des transports et les autres services municipaux compétents», indique Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports. N’est-ce pas une sorte d’extension du site? Non, car les installations «sont en accès public», répond la Municipalité.

L’installation des bacs de verdure vise à permettre aux usagers de drogue qui s’installent sur cette place, notamment en soirée et même parfois durant toute la nuit, d’être un peu à l’abri des regards. Les sanitaires, eux, leur permettront d’assouvir leurs besoins naturels ailleurs que sur la voie publique et d’éviter ainsi les salissures. Car les personnes présentes sur cette espace ne fréquentent pas toutes les structures du Quai 9. Sans compter que ce dernier est fermé à la consommation de crack depuis début juillet.

Autre but de l’opération: apaiser les riverains, confrontés eux aussi quotidiennement à cette scène ouverte, en la rendant moins visible, notamment depuis le tram ou les commerces en face, précise Thomas Herquel, directeur de Première Ligne, qui gère le Quai 9: «Ce sont des aménagements qui concernent tout le monde.»

Ces mesures ne sont-elles pas un peu légères, étant donné les effets dévastateurs et visibles de la consommation de crack à Genève? «C’est le maximum que nous avons pu faire en urgence, répond Thomas Herquel. Il a fallu aller très vite. D’autres mesures plus ambitieuses sont en cours d’élaboration par le groupe de pilotage.» Contacté, le Département de la santé et des mobilités (DSM) n’a pas encore souhaité commenter ce projet.

C’est aussi pour avancer rapidement que les riverains n’ont pas été mis dans la boucle. «Nous n’avons effectivement pas été consultés pour ce projet, regrette l’un d’eux. Pour nous, on ne fait que cacher le problème du crack, sans agir concrètement. Ce qui est sûr, c’est que nous nous opposerons à un agrandissement du Quai 9.»

