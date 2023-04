Il semble impossible d’énumérer toutes les leçons de ce dimanche, tant les événements se sont bousculés lors du second tour de l’élection au Conseil d’État genevois.

Jugez plutôt: pour la première fois dans l’histoire, Genève sera dirigé par un gouvernement à majorité féminine. Ce n’est pas le seul changement: la gauche a perdu sa majorité avec la défaite de la sortante Fabienne Fischer. Le MCG quitte le gouvernement. Et Pierre Maudet réussit son grand retour. N’en jetez plus!

Quels enseignements en tirer? Bien sûr, la nette victoire de la droite au Grand Conseil influencera davantage la politique genevoise que la composition du Conseil d’État. Il n’empêche: le peuple a choisi de rebattre les cartes, créant de fait des équilibres inédits.

Sur le papier, la dynamique s’avère très prometteuse: trois nouvelles personnalités (Anne Hiltpold, Delphine Bachmann, Carole-Anne Kast), Pierre Maudet dans un rôle à réinventer, et une gauche minoritaire mais expérimentée et combative.

«Sur le papier, la dynamique du nouveau gouvernement s’avère très prometteuse.»

La situation complexe de cet Exécutif à trois composantes, face à un parlement clairement de droite, présente autant de potentialités intéressantes que de risques de blocage.

Mais la situation exige que l’équipe laisse le passé de côté et s’entende pour passer à l’action. La guerre, l’inflation, le climat, les difficultés des plus démunis et de la classe moyenne suffiraient à l’occuper pleinement.

Ajoutons-y l’urgente reprise en main de l’Instruction publique, pour ne citer que ce département majeur, et on comprendra que le nouveau gouvernement n’a pas de temps à perdre.

Il devra s’appuyer sur ses personnalités fortes pour se mettre rapidement en ordre de bataille au service des Genevoises et des Genevois. Bon courage à tous les sept… et au travail!

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.