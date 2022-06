Jeunesse dans le Gros-de-Vaud – Conquis par celui du Canton, Échallens s’offre un pumptrack Le succès rencontré par le modèle itinérant de «2022, Année du vélo» a incité la Commune a en acquérir un mobile en attendant une réalisation permanente. Sylvain Muller

Les enfants avaient pris d’assaut le pumptrack itinérant du canton dès sa première installation à Échallens en mars dernier. 24 HEURES – FLORIAN CELLA

«Quand une idée est bonne, pas besoin de grande campagne de communication», écrivions-nous le 6 mars dernier, alors que le pumptrack itinérant de l’opération «2022, Année du vélo dans le canton de Vaud» était littéralement pris d’assaut par les enfants dès sa première sortie, à Échallens. «Pas besoin non plus de longues études et de grandes discussions», pouvons-nous désormais ajouter. Réuni jeudi soir, moins de quatre mois après l’inauguration, le Conseil communal d’Échallens a en effet voté à l’unanimité un crédit de 90’000 francs pour acquérir un tel circuit et le mettre à disposition de sa population courant juillet déjà.