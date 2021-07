Le passé est leur métier – Connaître le passé nous rend plus libre Pour Davide Rodogno, l’histoire contemporaine nous permet de mieux comprendre le présent et d’imaginer l’avenir plus librement. Sophie Davaris

Davide Rodogno est professeur d’histoire et politique internationales à l’IHEID. LAURENT GUIRAUD

L’humanité est sans doute la seule espèce à regarder derrière elle et à se déterminer, en partie, en fonction de son histoire. Pourquoi le passé compte-t-il autant? De quelle façon vit-il en nous? En sommes-nous prisonniers ou pouvons-nous, en partie, nous en libérer? Par une série de cinq articles, nous donnons la parole à ceux qui explorent ces liens entre passé et présent. Historien, généticienne, psychanalyste, archéologue et théologien, chacun nous dira, à sa façon, comment le passé reste présent dans nos vies mais aussi, comment nous pouvons nous en affranchir.



Cette série s’ouvre avec Davide Rodogno. Après une thèse sur la politique d’occupation italienne durant la Seconde Guerre mondiale, cet historien a étudié l’engagement humanitaire, les organisations internationales, le racisme. À 48 ans, le professeur de l’Institut de hautes études internationales et du développement ne croit guère aux leçons de l’histoire. Mais la connaissance du passé permet de mieux comprendre le présent et d’imaginer l’avenir plus librement.