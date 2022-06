Les enseignants doivent régulièrement appeler la police ou déloger des consommateurs et des dealers.

Depuis quelques mois, le trafic de stupéfiants s’est intensifié aux abords directs de l’école de Pâquis-Centre. En cause notamment, l’émergence du trafic de crack. En marge de lettres envoyées au Conseil d’État et à la police par des habitants du secteur, une pétition a été lancée par l’association des parents d’élèves demandant notamment de fermer le préau la nuit. Un souhait que partage désormais l’Exécutif de la Ville de Genève.

Conseillère administrative chargée des Écoles, Christina Kitsos juge effectivement la situation actuelle inacceptable. «Le Service des écoles, les enseignants et le directeur confirment que depuis quelque temps, il y a davantage de trafic dans les rues alentour et, fait nouveau, qu’il y a plus de consommation, notamment du crack, y compris dans le préau, relève la magistrate. Mes collaborateurs sortent avant les récréations pour sécuriser l’espace avant l’arrivée des enfants.»