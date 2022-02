Regard éco - Conflit russo-ukrainien: quelles conséquences?

Prédire avec précision l’issue du conflit russo-ukrainien est un défi de taille. Il semble en effet exister autant de possibilités que de nuances de gris, allant de l’accalmie totale par voie diplomatique à une guerre disruptive pour la scène internationale. Mais, au risque d’être simpliste, les implications économiques sont bien plus binaires. Une guerre ouverte serait forte de conséquences néfastes bien au-delà des frontières concernées.

La Russie est le plus gros exportateur mondial de gaz naturel, loin devant les États-Unis, et le second exportateur de pétrole, juste derrière l’Arabie saoudite. Un effondrement de la production entraînerait donc une forte hausse des prix de ces matières premières, et une pénurie énergétique en Europe dont un tiers des besoins sont assurés par la Russie.

La baisse du pouvoir d’achat et des investissements qui s’ensuivrait aurait des implications significatives pour la croissance. Et cet effet serait exacerbé par un dilemme pour les banques centrales, qui font aujourd’hui face à une forte inflation appelant à un certain resserrement monétaire, lui aussi freinant la croissance. Cela dit, la guerre ouverte reste le scénario le moins probable.

Vladimir Poutine a déjà atteint l’objectif de démontrer son importance sur la scène internationale. Et même s’il semble impossible pour l’OTAN de s’engager officiellement à ne jamais accueillir l’Ukraine en son sein, son adhésion n’est clairement pas à l’ordre du jour. Il semblerait donc étonnant que la Russie prenne le risque de se couper des capitaux internationaux et de ses principaux clients à long terme pour ce qui est déjà officieusement acquis.

Hors guerre ouverte, aucune des autres options (résolution immédiate, incursion militaire courte, allers-retours diplomatiques plus ou moins houleux…) n’affecterait significativement la trajectoire économique mondiale sous-jacente. Et c’est bien la raison pour laquelle la vaste majorité des acteurs de marché commente cette crise sans pour autant chambouler ses portefeuilles. En revanche, il serait intéressant d’en tirer quelques conclusions pour l’avenir.

La Russie a bâti, depuis les sanctions américaines liées à l’annexion de la Crimée en 2014, un «trésor de guerre» considérable.

La Russie, malgré sa taille économique plutôt modeste (1480 milliards de dollars en 2020, contre 20’900 milliards pour les États-Unis, 14’700 milliards pour la Chine ou 3850 milliards pour l’Allemagne), a mis en lumière son fort levier sur la scène économique mondiale.

Cela est dû bien sûr à son rôle majeur sur le plan énergétique, mais aussi à sa robustesse macroéconomique. La Russie a en effet bâti, depuis les sanctions américaines liées à l’annexion de la Crimée en 2014, un «trésor de guerre» considérable.

Sa balance courante est aujourd’hui excédentaire à hauteur de 5% de son produit intérieur brut (PIB), ses réserves internationales s’élèvent à 631 milliards de dollars, soit 180% de sa dette en devises étrangères. Elle est l’un des rares pays au monde à enregistrer un excédent budgétaire, et sa dette publique représente 15% de son PIB, un chiffre minuscule.

Bien sûr, des sanctions sévères seraient dommageables, avec des effets inévitables sur son isolement et sa croissance potentielle à long terme. Mais sa résilience macroéconomique n’en est pas moins exceptionnelle.

L’Europe a donc tout intérêt à profiter de cet épisode pour réfléchir à une stratégie de diversification énergétique durable de cet acteur majeur, dont la fiabilité et les intentions fluctuent de façon imprévisible et potentiellement menaçante.

Stéphanie de Torquat Afficher plus Macrostratège Lombard Odier & Cie

