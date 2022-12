L’Ambassadeur de Suisse en Ukraine a expliqué, le 23 novembre dernier, que, dans l’actuel conflit entre la Russie et l’Ukraine, la Suisse n’est pas neutre, mais applique le droit de neutralité, ce qui crée incompréhension et agacement à Kiev.

L’engagement de la Suisse dans la région n’est pas nouveau. Le Protocole de Minsk fut négocié et signé le 5 septembre 2014, par les gouvernements russe, ukrainien et les deux républiques séparatistes, sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), présidée par Didier Burkhalter, alors président de la Confédération. Largement inspiré d’un document soumis par le président ukrainien Petro Porochenko, il prévoyait schématiquement un cessez-le-feu, une autonomie locale temporaire et des élections locales, le retrait des troupes étrangères et la surveillance des frontières par l’OSCE.

Les combats continuant, un second accord, dit «format Normandie», fut signé en février 2015, pour l’application du premier. Il liait l’Ukraine et les républiques séparatistes; l’Allemagne, la France et la Russie en étant les garants. La violence ne cessa point. L’Ukraine rejeta les accords qu’elle jugeait injustement favorables à la Russie et parce qu’ils n’auraient pas revêtu le caractère de traités internationaux. Le 24 février 2022, les troupes russes passaient la frontière. Les responsabilités réciproques des deux belligérants pourront faire débat dans l’opinion publique occidentale, même si les avis sont déjà largement affichés.

D’emblée, l’Ukraine gagna la bataille de la communication. Comédien charismatique dans le plein sens du qualificatif, le président Zelensky en fit, avec succès en Occident, un atout majeur dans son combat contre la Russie. Elle plaisait au consentement général, dans une forme de culture de guerre retrouvée, car le conflit se déroulait sur le sol européen.

Avec le temps, l’opinion tend à se lasser. Ce chef d’État et de guerre n’a cessé de revendiquer, d’exiger et de sermonner. Certaines de ses outrances ont révolté les Israéliens, exaspéré Biden et irrité les Républicains. Lors de la chute d’un missile sur le territoire polonais, son empressement à dénoncer une agression russe contre un État membre de l’OTAN lui fut vivement reproché.

«Le président Zelensky dénonce l’inactivité de l’institution qui pourrait signifier son «autodestruction».

Interprétant les Conventions de Genève à sa guise, il multiplie les accusations contre le CICR, dont la stratégie d’information est, pour le moins, déficiente. Il exige la libération des prisonniers, dont il cautionne des «échanges», par ses canaux personnels, comme s’il s’agissait de marchandises. Pas plus qu’en Russie, le CICR n’a accès à la totalité des prisonniers qu’il détient. Le droit est bafoué par les deux parties au conflit. Certes, les fautes commises par l’une ne disculpent pas l’autre. L’histoire tranchera en temps opportun. Dans l’immédiat, le président ukrainien mène une attaque insensée contre le CICR. Il laisse entendre que les délégués, dont l’activité est difficile et risquée, constitueraient un «club de privilégiés».

Dans son message au G20, il est encore plus virulent, dénonçant l’inactivité de l’institution qui pourrait signifier son «autodestruction». L’impartialité serait complicité. Il faut vivement réagir contre cette tentative éhontée de disqualification, marque d’une volonté de nuire. Les Conventions de Genève ne sont pas appliquées. Tous les États signataires – non le CICR – sont collectivement responsables de leur respect. Où apparaissent-ils dans ce conflit? En en étant le dépositaire, la Suisse, informellement, est-elle encore en mesure de les mobiliser? Il y va de l’avenir du Droit international humanitaire.

Marcel A. Boisard Ancien sous-secrétaire des Nations Unies.

