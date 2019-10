Confiture s’évade au Village du Soir

Drôle d’endroit pour une rencontre. Brut de décoffrage, le décor sent son entrepôt industriel réhabilité. C’est bien le cas, et les noctambules genevois connaissent l’adresse par cœur. Pas forcément les amateurs de théâtre, qui se rendaient mardi au Village du Soir pour assister à «La grande évasion», spectacle irrésistible proposé par la Compagnie Confiture. Sans salle fixe cette saison, ses membres bourlinguent dans la République, avec un certain bonheur. «Je viens souvent ici. J’ai pensé que ce serait amusant de sortir le public de sa zone de confort», explique le metteur en scène Gaspard Boesch dans l’ancienne carrosserie transformée habituellement en boîte de nuit, et, pour le coup, en petit théâtre de quelque 140 places.

Bonne pioche. Même si la visibilité n’était pas parfaite partout, les spectateurs sont ressortis ravis de cette première, dans tous les sens du terme. Car sur scène, il y avait du répondant. Trois excellents comédiens du cru, habiles à débiter durant plus d’une heure et demie des répliques gondolantes, des vannes à la pelle et quelques tirades impayables. Kevin Eyer, Adrien Laplana et Antoine Maulini se révèlent brillants dans cette comédie à succès initialement écrite par trois pensionnaires du Jamel Comedy Club, Paul Séré, Wahid Bouzidi et Booder. Le pitch? Trois détenus que tout oppose s’efforcent de monter une pièce de théâtre classique afin d’obtenir une remise de peine. Leurs tentatives, aussi pitoyables qu’hilarantes, mettent à contribution Edmond Rostand, Molière ou Shakespeare, autant d’auteurs délicieusement malmenés par trois zigotos plus habiles à enfiler les punchlines que les alexandrins.

«J’avais vu un bout de «La grande évasion» au festival Marrakech du rire. J’ai trouvé intéressant le rapport au théâtre classique, avec ses emprunts à des pièces fameuses, dans la lignée de ce que fait Confiture», raconte Gaspard Boesch. Le metteur en scène genevois a toiletté le texte original, très franco-français, pour l’adapter à l’actualité politique et locale de Suisse romande. «La trame reste la même, mais localisée dans ce coin de pays.»

Ainsi, c’est prétendument Pierre Maudet et non une huile de la politique hexagonale, qui occupe la cellule attenante de nos trois taulards en mal de théâtre. Et leurs tentatives sont destinées à amadouer non pas le procureur général de la République, mais bien le conseiller d’État Mauro Poggia.

Pour le reste, Camille (Adrien Laplana), Tony (Kevin Eyer) et Guizmo (Antoine Maulini) massacrent joyeusement les grands classiques du répertoire. Il faut les voir rejouer «Hamlet» à leur façon avec la maigre poignée de mots anglais qu’ils maîtrisent: cash, coke, milk-shake, Hollywood chewing-gum… Désopilant! Autre grand moment de poilade quand notre trio réinvente «Les fourberies de Scapin» et «L’avare», façon banlieue. Si Molière se retourne dans sa tombe, c’est bien de rire!

«La grande évasion», jusqu’au 9 nov., Village du Soir, 24, rte des Jeunes. Ve, ma, me 20 h, sa 19 h