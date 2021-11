Lutte contre le Covid – Confiner les non-vaccinés, est-ce une solution? L’Autriche songe à serrer la vis contre ceux qui refusent la piqûre. Pour l’expert Didier Trono, d’autres mesures sont possibles en Suisse avant cela. Julien Culet

L’hiver sera «rude et solitaire» pour les non-vaccinés, prévient le chancelier autrichien Alexander Schallenberg . KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Alors que l’Autriche fait face à une résurgence de la pandémie de coronavirus avec plus de 10’000 infections par jour, le nouveau chancelier Alexander Schallenberg envisage de confiner les personnes non vaccinées si la règle des «2G» (pass sanitaire accordé uniquement aux vaccinés et aux guéris) ne s’avère pas assez efficace.

«Cet hiver va être un hiver pour ceux qui ont des anticorps. Seuls eux auront accès aux pistes de ski, à la gastronomie… Pour les autres, ça sera plutôt un hiver solitaire et rude!» a-t-il déclaré ce vendredi à la RTS.