Transports publics – Confinement: les TPG revoient leurs horaires L’offre des TPG sera réduite de 8% dès le 7 novembre dans le cadre des mesures prises par le Conseil d’État genevois pour faire face à la crise du Covid-19. Les Noctambus disparaissent dès ce vendredi soir. Cécile Denayrouse

L’offre des TPG va être légèrement réduite. Photo: Lucien Fortunati

Les Transports publics genevois (TPG) prennent le pli des nouvelles mesures annoncées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le réseau Noctambus sera suspendu dès la nuit du 6 au 7 novembre 2020, une décision prise au niveau fédéral par la branche suisse des transports en accord avec l’Office fédéral des transports (OFT) et les cantons. Elle vient en soutien de la décision annoncée dimanche par le Conseil d’État genevois de fermer tous les établissements non indispensables.

De plus, dès mardi 10 novembre 2020, l’offre des TPG se verra réduite à 92% de l’offre normale. Les courses scolaires seront assurées mais les usagers devront désormais se référer à l’horaire «vacances» ou se renseigner en temps réel via les bornes situées aux arrêts et l’application mobile.

Problème de main-d’œuvre

Cette décision des TPG est destinée à prévenir un possible problème de main-d’œuvre dû aux circonstances actuelles (quarantaine, maladie) et permet aussi d’adapter le réseau à la baisse de la fréquentation observée ces dernières semaines. Les TPG s’annoncent en mesure de se mettre à disposition d’ORCA (dispositif d’Organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle) réactivé dimanche par le gouvernement genevois. Ils agissent en accord avec l’Office cantonal des transports de l’État de Genève (OCT).