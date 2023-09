Confidences tardives – Le prêtre qui a veillé le corps de Lady Di brise le silence Le 31 août 1997, c’est lui qui a veillé la dépouille mortuaire de la princesse, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Après vingt-cinq ans, il s’exprime enfin. Pascaline Potdevin - «Le Figaro»

«Je me suis dit que je l’avais mal jugée, et cela a été providentiel parce que pendant les longues heures que j’ai passées à son chevet, j’ai pu me rappeler de tout cela pour nourrir ma prière.» Yves-Marie Clochard-Bossuet. KEYSTONE

Il s’attendait à un week-end d’août typiquement parisien, deux jours pendant lesquels il ne se passerait rien. C’est même pour cela que le père Yves-Marie Clochard-Bossuet avait proposé de remplacer l’aumônier de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les 30 et 31 août 1997. Ordonné prêtre deux ans plus tôt, à l’âge de 44 ans, après avoir travaillé pour Air France et le ministère du tourisme, il y termine un stage, en attendant d’être lui-même nommé à l’hôpital Necker, le lundi suivant. Et n’a rien de prévu, à part une messe à célébrer. Jusqu’à ce que son téléphone sonne, le dimanche, à 2 h du matin: un responsable des urgences de la Pitié lui demande de venir au plus vite, pour une affaire dont il ne peut lui révéler les détails.