Actions militantes trans à Genève – Conférencier réduit au silence: l’UNIGE ne devrait pas porter plainte Professeur parisien malmené: l’Université de Genève va vraisemblablement renoncer à saisir la justice, contrairement à ce qu’elle avait annoncé. Léa Frischknecht

En avril et en mai, deux conférences jugées «transphobes» ont été interrompues par des militants. LAURENT GUIRAUD

Des «événements intolérables» et une «forme d’autocensure». Voici comment l’Université de Genève (UNIGE) évoquait, il y a encore un mois, l’interruption de deux conférences par des militants LGBTQIA+ qui les jugeaient «transphobes». Pour l’institution académique, les «bornes avaient été dépassées» et elle annonçait qu’elle déposerait une plainte pénale.

Abo Polémique à l’UNIGE Ces conférences qui sèment le trouble à l’université Abo Dérapage à l’université «Je crains une forme d’autocensure» Il semblerait que le recours à la justice ne soit plus d’actualité, selon le site Watson.ch, qui révèle qu’une solution à l’amiable serait sur le point d’être trouvée entre la CUAE (le syndicat étudiant) et le rectorat. «Des discussions sont en cours pour réaffirmer, ensemble, les valeurs de l’Université et plus particulièrement le rejet de la violence, le respect dû aux personnes, la liberté académique et le refus des discriminations», explique Marco Cattaneo, porte-parole de l’UNIGE.

Volonté d’un dialogue

Faut-il y voir un aveu de faiblesse de la part du rectorat, qui semblait initialement vouloir serrer la vis? «Nous avons toujours dit que nous voulions instaurer un dialogue, précise Marco Cattaneo. Or, trouver un accord sur ces valeurs offrirait une base plus solide et infiniment plus précieuse que la voie conflictuelle.» Difficile, à l’heure actuelle, de savoir quelle forme pourrait prendre cet éventuel accord.

