Voile intégral – Conférence des rabbins: l’interdiction s’inscrit dans la tradition L’interdiction du voile intégral adoptée par le peuple suisse dimanche s’inscrit dans une longue tradition dans le pays de lutte contre tout ce qui est étranger, estime la Conférence des rabbins européens. Elle rappelle que la première initiative adoptée, celle de l’interdiction de l’abattage rituel, était déjà dirigée contre la migration.

À Berne le 7 mars 2021. AFP

«Les Suisses ont une longue tradition d’endiguer les migrations en interdisant les pratiques religieuses», souligne le président de la Conférence et grand rabbin de Moscou Pinchas Goldschmidt dans un communiqué dimanche soir.

L’interdiction suisse de l’abattage casher en 1892, par exemple, visait à stopper l’immigration juive en provenance de Russie, illustre-t-il. À l’époque, les Juifs fuyaient l’empire tsariste à cause des pogroms. Pour la Conférence, l’interdiction des minarets en 2019 s’inscrit dans la même tradition puisqu’elle était censée dissuader l’immigration musulmane.

Comme toujours, les initiants de ces textes sont hypocrites, ajoute-t-il. La principale raison pour ces demandes est toujours la peur primaire des Suisses envers les étrangers. Le réflexe se dirige toujours contre les réfugiés, les migrants et les minorités religieuses, dénonce-t-il. Et d’affirmer que ce vote n’est rien d’autre qu’une attaque contre droit fondamental et humain de la liberté de religion. L’Europe tente de restreindre à nouveau cette liberté dans de nombreux endroits.

La Conférence des rabbins européens représente environ 1000 rabbins. Elle défend les droits religieux des Juifs.

ATS