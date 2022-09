«Les choses importantes se sont produites pour moi», déclare Maurer

«Les choses importantes se sont produites pour moi», a déclare le ministre des Finances. Ueli Maurer revient revient sur son passage la tête du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

«J'ai une certaine satisfaction, j'ai introduit la mobilisation et demandé plus d'argent pour l'armée», dit le conseiller fédéral. Il ajoute qu'il a également fait passer l'Association suisse de sécurité contre une grande résistance. «J'ai fusionné le renseignement national et étranger. Je prends ces succès sous ma houlette» a déclaré Maurer.