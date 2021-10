Physique et religion – Conférence au sommet sur le sens du réel à Uni Dufour Plusieurs questions touchant sciences et philosophie vont être débattues ce samedi matin. Pascal Gavillet

Michel Mayor, l’un des intervenants de la conférence événement. KEYSTONE

L’énigme du réel. C’est sous ce titre un peu intrigant qu’a lieu ce samedi à 11 heures à Uni Dufour (Université de Genève) et en streaming une conférence événement qui va tenter de concilier des domaines de moins en moins antinomiques tels que physique, astronomie et spiritualité. Le contexte est celui d’«À ciel ouvert», un programme qui, à la base, relie théologie et astronomie et favorise les discussions interdisciplinaires entre, par exemple, la science et la religion. La science permet en effet de jeter de nouveaux ponts vers la spiritualité, de répondre à des questions d’ordre philosophique, de décloisonner physique et métaphysique.

Les intervenants qui seront présents ce samedi 16 octobre sont particulièrement prestigieux. Soit Michel Mayor, astrophysicien et Prix Nobel de physique 2019, qu’on ne présente plus. Matthieu Ricard, essayiste, spécialiste en génétique cellulaire et photographe français devenu moine bouddhiste. Et Nicolas Gisin, physicien et professeur honoraire de la Faculté des sciences de Genève. Le tout sera modéré par Marie-Gabrielle Cajoly, de la Fondation Yves et Inez Oltramare, partenaire de l’événement. Au menu des débats, quatre questions qui ouvrent sur un champ d’interrogations maximal.

«Le réel, vérité relative ou absolue?»

Les voici: «La vie, hasard ou impératif?» «Quelle part d’aléatoire dans l’ordre de l’Univers?» «Le vide est-il fécond?» et «Le réel, vérité relative ou absolue?» Autant dire que cette énumération, qui pose d’ailleurs aussi la question de l’existence de Dieu, reprend ou inclut presque toutes les questions que l’homme continue à se poser d’autant plus fortement que la science a connu, ces dernières décennies, des progrès fulgurants. Au point que le regard qu’on peut légitimement porter sur l’Univers a changé. En sait-on plus pour autant? Difficile de répondre par l’affirmative, tant le domaine est vaste et complexe.

Dans le cadre du programme «À ciel ouvert», plusieurs conférences ont déjà pris place dans l’année. Dont trois en mai dernier. L’une portait sur l’origine de l’Univers, le big-bang et sa suite. Une autre sur l’homme et le ciel (de l’univers mythique à l’univers scientifique). Une autre encore sur les croisements entre science et bouddhisme. Le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan en était l’un des intervenants. L’accès à «L’énigme du réel», dans la salle U600 d’Uni Dufour, sera réservé ce samedi aux personnes munies d’un certificat Covid et se fera dans le respect des mesures sanitaires.

