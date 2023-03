Commerce genevois – Confédération Centre cherche toujours

son rythme de croisière Rouvert entre fin 2021 et le printemps 2022, Confédération Centre se peuple peu à peu de nouvelles boutiques, mais des surfaces vides subsistent. Finira-t-il par trouver ses marques? Marc Bretton

Le centre commercial Confédération Centre dans les Rues Basses. LUCIEN FORTUNATI

Bar tout en longueur, salle avec vue sur la place de la Fusterie, cave à vins fins. Le «180», restaurant flambant neuf et haut de gamme à Confédération Centre, au coin de la rue Bémont, est prêt. Le discours du patron, Omar Lajab, aussi: «On aime tous aller au restaurant, mais parfois la facture est trop salée, dit-il, on ne veut plus consommer bêtement: le flambeur, c’est fini». Sa recommandation? Venir chez lui pour consommer des produits de qualité à prix «retail». «On va déranger en ville!» assure-t-il avec gourmandise. On verra bien.