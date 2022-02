Renouveau d’un commerce emblématique – Confédération Centre, ce «palais des glaces», s’est réchauffé Le centre commercial rénové et agréablement tiède est pratiquement rempli. Six salles de cinéma ouvriront cet automne.

Marc Bretton

Genève, le 17 février 2022. Le nouveau «Confédération Centre» se situe au centre-ville. Il manque encore quelques surfaces qui seront bientôt ouvertes. MAGALI GIRARDIN

Ouvert à nouveau depuis début décembre, Confédération Centre se remplit: «Sur 7700 mètres carrés de surfaces commerciales, il en reste environ 10% à louer», explique avec satisfaction Inès de Bavier, chargée de la commercialisation des surfaces, pour la société CBRE. La rénovation du centre se termine. Crise sanitaire aidant, la commercialisation des locaux a duré plus longtemps que d’habitude, entre douze et dix-huit mois au lieu de six à huit en temps normal, «mais nous n’avons jamais douté du succès», ajoute-t-elle.

Pas de grande ouverture