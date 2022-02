Lettre du jour – Condamnons donc toute mobilité Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Thônex, 4 février

Depuis quelques semaines, les écologistes n’ont de cesse d’inventer des contraintes ciblées sur tous les quatre-roues. Le bon peuple regarde passer sans sourciller et la presse commente mollement.

Ce sont les mêmes qui possèdent un vieux SUV polluant pour aller en vacances ou en week-end (eh oui, le train avec deux enfants, le chien, le chat et les bagages, ça coûte plus cher que la voiture et ça ne vous dépose pas devant la porte).

Bref, ils ne savent plus qu’inventer pour envoyer définitivement toutes les voitures à la casse. Mme Perler se faisant l’écho enchanté de ces projets paralysants. Récemment: fermer toutes les rues à proximité des écoles à des heures bien précises.

Applaudissons ce projet des deux mains, lequel va engendrer de sacrées économies: combien de patrouilleuses scolaires (trois par passage pour piétons au gain de 100 francs par jour chacune) se retrouveront sans ce revenu? Car sans voitures, pas besoin de patrouilleuses! La Ville devra faire preuve d’imagination pour justifier le désormais injustifiable!

Et que les rares habitants de la ville de Genève qui en paient voient leurs impôts augmenter de manière drastique pour couvrir toutes ces idées farfelues, sous couvert de sécurité, et dont le seul but est la programmation de la mort du trafic motorisé. Accessoirement, tirer à boulets rouges sur les personnes ayant quelques moyens financiers.

Aujourd’hui, les voitures, demain les scooters, puis enfin les vélos, électriques, en tout cas. Qu’on nous enferme et on n’en parle plus!

Ce petit noyau paralysera-t-il toute mobilité autre que piétonne? Arrivera-t-il à imposer ses contraintes de manière définitive? Les Suisses ont-ils déjà oublié qu’on les a enfermés, entravés, interdits, privés de liberté depuis deux ans?

Adhérer à de tels projets revient à cautionner la paralysie de nos villes et aider à les vider. Fort heureusement, une frange de la population pourra toujours échapper à ces contraintes. Bienheureux qui en fait partie!

Michèle Sonzogni

