Condamnés pour avoir voulu dresser leur chien à l’aide d’un collier électrique

Les colliers électriques pour les chiens sont interdits en Suisse depuis 1997. Tout abus est condamné, parfois pénalement. Ce qui ne dissuade pas certains propriétaires. Nous avons pu consulter les sanctions 2018 qui ont été transmises à l’Office fédéral des affaires vétérinaires (OSAV), à Berne. Le constat fait froid dans le dos. Certains amoureux des bêtes n’hésitent pas à abuser des décharges électriques pour contrôler leur canidé.

Ces objets visent d’abord à faire taire. Le vétérinaire neuchâtelois a condamné un propriétaire à une amende de 300 francs en mars 2018. La lecture de l’ordonnance fait comprendre que le chien, un molosse d’origine italienne âgé de 7 ans, aboyait trop fort et trop souvent lorsqu’il était attaché. Pour éviter cela, son maître l'avait équipé d’un «collier électrique qui provoque des décharges».

Il y a plus grave. Un procureur du canton de Glaris a sanctionné un cas de maltraitance. Le coupable et sa compagne se promenaient avec leurs trois chiens en novembre 2016. L’un d’entre eux, un jeune labrador croisé âgé alors d’une année et demie, portait un modèle standard, qui peut blesser l’animal, selon le magistrat. Le maître avait une télécommande dans sa poche qui lui permettait de déclencher à distance l’appareil. Deux ans après les faits, il a été condamné à une amende de 1000 francs.

Ces ordonnances montrent que des cas se produisent dans toute la Suisse: Vaud, Tessin, Lucerne, Zurich et Grisons. Difficile, toutefois, de chiffrer précisément ces abus. Les données récoltées par l’OSAV ne sont pas exhaustives. «Et il n’y a pas de statistiques», précise Cédric Berner, inspecteur à la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA). Pour le canton de Vaud, «on compte une dizaine de cas par année». Leur détection est difficile. Les autorités agissent principalement à la suite d’une dénonciation d’un tiers.

«Ces appareils peuvent créer des lésions graves. Nous avons recueilli des chiens qui étaient bien abîmés au niveau du cou»

Ces colliers sont interdits parce qu’ils sont dangereux, selon les autorités. Ils peuvent «occasionner des douleurs critiques, voire insupportables», précise Eva van Beek, porte-parole de l’OSAV. L’inspecteur Berner va encore plus loin: «Ces appareils peuvent créer des lésions graves. Nous avons recueilli des chiens qui étaient bien abîmés au niveau du cou.»

Des vertus éducatives

Les ordonnances montrent que les coupables reconnaissent les faits. Ils savent donc que cet instrument peut faire mal. Pourquoi alors s’en servir? Les utilisateurs répondent que le collier peut avoir malgré tout une vertu éducative. Qu’il peut contraindre un chien récalcitrant à faire ce qu’il n’a pas envie de faire. D’ailleurs, la loi suisse prévoit des exceptions: une autorisation peut être donnée, mais uniquement dans un but thérapeutique et à des gens formés pour cela.

Ces vertus éducatives sont controversées. Le vétérinaire cantonal vaudois Giovanni Peduto affirme que le collier est «inefficace». Selon lui, il n’y a pas d’exception possible. «Je n’en ai jamais délivré, parce que je pense que les solutions qui ménagent les animaux existent.»

Les abuseurs achètent ce matériel sur internet ou directement à l’étranger. Mais pas en Allemagne et en Autriche, qui interdisent aussi ce type d’appareil. En Suisse, les propriétaires de chien peuvent détenir un collier, mais pas l’utiliser. Nul n’est censé ignorer la loi, selon l’Administration fédérale, qui précise que le règlement est «bien connu des milieux cynologiques».

Nous avons voulu donner la parole à des propriétaires condamnés. Aucun n’a accepté. Nous avons aussi contacté la société PetSafe, qui est mentionnée dans une ordonnance neuchâteloise. La personne condamnée a utilisé un de ses produits. La multinationale vend des colliers électriques, via internet notamment. Son service de presse en France dit ne pas être au courant de la sanction suisse. Il répond que chaque accessoire de dressage est vendu sous certaines conditions et répond au bien-être de l’animal. Ce moyen doit être utilisé le moins souvent et longtemps possible. Toutes les recommandations figurent dans la charte de l’Association des fabricants de colliers électroniques (ECMA). PetSAfe en est membre. (Le Matin Dimanche)