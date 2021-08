Stationnement à Crissier (VD) - Condamné pour s’être «torché» avec son amende

Stationnement à Crissier – Condamné pour s’être «torché» avec son amende Un conducteur, qui avait trouvé une contravention sur le pare-brise de sa camionnette, s’est lâché contre deux assistants de sécurité publique. Il n’aurait pas dû. Laurent Antonoff

Le conducteur a été condamné pour dommage à la propriété, injure , empêchement d’accomplir un acte officiel , trouble à l’ordre public ainsi que pour avoir souillé la voie publique. © Mathieu Rod VQH

Alors il est vrai que parfois, cela démange un peu au moment de découvrir une contravention glissée sur votre pare-brise. On aurait envie de hurler des noms d’oiseaux, et pas de ceux aux plus jolis plumages, mais on se retient. On remonte dans sa voiture et on fait le poing dans sa poche. Robert* a pour sa part craqué, un soir de mars dernier à Crissier. Jusqu’à frotter son amende sur ses fesses pour bien montrer aux assistants de sécurité, qui venaient juste de coller sa camionnette, où ils pouvaient se la ranger. Il vient d’être condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.