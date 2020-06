Laissée pour morte à Chêne-Bougeries – Condamné à 12 ans de prison, il peut rester en Suisse Le canton ne lui a avait pas renouvelé son permis. Il fait recours et l’emporte grâce à son intégration et son attitude. Fedele Mendicino

Le palais de justice. Laurent Guiraud / Archive

Père de famille kosovar, B. a beaucoup fait parler de lui en 2012. C’est lui qui avait recruté et transporté sur le lieu du drame, l’homme chargé d’étrangler une femme devant chez elle à Chêne-Bougerie. Cette dernière a survécu à ce crime, commandité par son mari et l’affaire a donné lieu à des procès et à de lourdes peines prononcées par la justice genevoise : B., d’abord condamné à 7 ans de prison, a écopé finalement de 12 ans de prison pour tentative d’assassinat.