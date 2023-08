Condamnation pénale à Genève – L’ancien chef de la sûreté de l’aéroport condamné pour corruption L’ex-cadre a empoché 450’000 francs de pots-de-vin d’un mandataire externe entre 2012 et 2019. Son complice a également admis les faits. Luca Di Stefano

Le chef de la sûreté a avoué avoir conclu un pacte de corruption. MAXIME SCHMID

«Admettez-vous avoir conclu un pacte de corruption?» À la question du président du Tribunal correctionnel, l’ancien chef de la sûreté de l’aéroport a répondu par l’affirmative. S’est-il bien fait verser plus de 450’000 francs au total sur ses nombreux comptes en banque? Oui. A-t-il influencé des procédures d’attribution de mandat à l’Aéroport international de Genève (AIG) entre 2012 et 2019? Oui.

Vendredi matin, son procès était bouclé en quelques minutes et la peine de 36 mois de prison, dont six sans sursis pour corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics notamment, validée par les juges du Tribunal correctionnel.

Si aucun débat contradictoire n’a été nécessaire, c’est que l’ancien cadre de Cointrin, 49 ans, a admis les faits. Son dossier allait alors pouvoir prendre la voie d’une procédure simplifiée. Elle s’est donc conclue avec ces brèves questions du juge, lequel a validé la peine négociée avec le Ministère public. L’ancien homme fort de la sécurité à l’aéroport ne peut plus faire appel. Le dossier est clos.

Menotté devant les collègues

Retour en mai 2019. Un matin, les employés de l’aéroport voient une image qu’ils ne seront pas près d’oublier. le chef de la sûreté, cadre tout-puissant au sein de l’établissement public autonome, quitte son bureau menotté et sous escorte policière.

Alors que les révélations d’un lanceur d’alerte et l’intervention de la Cour des comptes ont pointé des «problèmes graves» dans l’adjudication de marchés publics, l’enquête pénale menée dans le secret a permis d’identifier des transferts d’argent douteux entre l’associé-gérant d’une société externe et le chef de la sûreté.

En examinant les transactions, il apparaît que le premier remporte des mandats à l’aéroport et verse la moitié de son bénéfice au second. Les deux hommes se connaissant bien, ils ont été associés en affaire quelques années plus tôt.

Soixante-cinq transferts d’argent

L’instruction menée par le premier procureur Yves Bertossa porte sur une activité en particulier: la formation des agents de sûreté. Depuis que la société du complice a remporté le mandat public, les mouvements d’argent se succèdent. En novembre 2012, un premier versement de 11’200 francs arrive ainsi sur le compte bancaire du fonctionnaire de l’AIG. S’ensuivent 64 transferts sur une multitude de comptes disséminés dans divers établissements jusqu’en mars 2019. Total des pots-de-vin: 450’998 francs.

Premier réflexe du chef de la sûreté après l’arrestation: il nie et adopte une posture offensive. Mais les preuves sont accablantes. Il apparaîtra rapidement que le chef de la sûreté a lourdement influencé certaines procédures d’attribution en faveur d’une même société. C’est celle de son ancien associé, celui qui dépose des sommes sur ses comptes. Ce dernier travaille par ailleurs comme intermédiaire pour d’autres sociétés de sécurité qui ont elles-mêmes remporté d’autres appels d’offres à Cointrin. Mais l’enquête pénale n’est pas parvenue à démontrer des actes de corruption en marge de ces attributions.

Le complice, corrupteur actif

Si l’ex-fonctionnaire écope d’une peine pour corruption passive (il est celui qui a reçu les rétrocommissions), son complice, lui, a également admis les faits. Condamné pour corruption active, il reçoit une peine de 24 mois de prison avec sursis.

Dans le même dossier, les deux hommes se sont également rendus coupables d’une escroquerie à l’assurance chômage visant à produire de fausses attestations de travail pour un proche de l’ex-cadre de l’aéroport, afin qu’il perçoive des indemnités de chômage.

Vendredi, aucun des protagonistes de ce dossier n’a souhaité commenter l’issue de cette affaire. Celle-ci devrait également se conclure sans obstacle majeur sur le plan civil. Car les saisies des biens appartenant aux deux hommes dépassent les 450’000 francs empochés par l’ex-cadre de l’établissement semi-public. L’Aéroport devrait donc récupérer ces fonds.

