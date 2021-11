Cours d’appel de Paris – Condamnation confirmée pour Alain Soral L’écrivain français d’extrême droite devra payer une amende pour ses propos qui imputaient aux juifs les attentats du 11-Septembre 2001 aux Etats-Unis.

En première instance, l’essayiste de 63 ans avait été condamné à 400 euros de jours-amende. Loic Venance/AFP/Keystone

La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la condamnation de l’écrivain français d’extrême droite Alain Soral à une amende pour des propos qui imputaient aux juifs les attentats du 11-Septembre 2001 aux Etats-Unis.

En première instance, l’essayiste de 63 ans, un temps membre du Front national, avait été condamné à 400 euros de jours-amende pour diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion juive, une peine transformable en détention en cas de non paiement.

L’arrêt de la cour d’appel ciblait un commentaire du 11 septembre 2019 tenu par Alain Bonnet dit Soral sur le réseau social russe VKontakte. Il y affirmait notamment «tout est juif dans le 11 septembre» et renvoyait vers un article conspirationniste sur son site internet Egalité et Réconciliation.

La cour d’appel a également confirmé la relaxe prononcée en première instance concernant les soupçons de provocation à la haine raciale. Dans un commentaire sur le même réseau social, M. Soral avait écrit «plus les juifs nous écrasent, plus ils exigent qu’on les ignore».

Le tribunal avait jugé que cette formulation n’appelait «que de manière trop indirecte» à la haine et la violence pour être qualifiée «d’exhortation», une nuance liée à une jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Condamnation «indispensable»

Cette condamnation confirmée en appel «était nécessaire et indispensable parce qu’Alain Soral commet des actes particulièrement graves en imputant la responsabilité du 11-Septembre aux juifs», a réagi auprès de l’AFP Me Ilana Soskin, l’avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra).

«On peut regretter qu’un multirécidiviste comme Alain Soral (...) n’écope que de jours-amende, ce qui, vraisemblablement, ne le dissuade pas de continuer», a ajouté Me Soskin.

Pour Me Stéphane Lilti, avocat de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et de J’accuse !, «cette 21e condamnation d’Alain Soral traduit l’obsession exclusive d’Alain Soral qui persiste à considérer, après toutes ces années, qu’il n’y a pas de juif innocent».

L’avocat d’Alain Soral, Me Damien Viguier, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de l’AFP. L’essayiste d’extrême droite a déjà été condamné à une vingtaine de reprises, en grande partie pour des infractions de provocation à la haine, diffamation et injure antisémite. En octobre, il a été définitivement condamné pour contestation de la Shoah après le rejet de son pourvoi en cassation.

ATS

