Polémique littéraire – Concurrence autour du Vinteuil de Proust Étienne Barilier publie «À la recherche de Vinteuil». Le Français Jérôme Bastianelli évoque des similitudes avec son roman. Caroline Rieder

Étienne Barilier a déposé le manuscrit de «À la recherche de Vinteuil», le livre qu’il vient de sortir, en 2018 déjà. DR

Deux romans. Un vaste sujet, comme tout ce qui touche à l’inépuisable œuvre de Marcel Proust. Le 11 mars paraissait «À la recherche de Vinteuil» (Éd. Phébus) du Vaudois Étienne Barilier. Dans une fiction à la fois érudite et passionnante, l’écrivain déroule la vie tourmentée d’un personnage qui aurait pu inspirer le monument français de la littérature pour son compositeur Vinteuil.

En janvier 2019 paraissait chez Grasset «La vraie vie de Vinteuil» de Jérôme Bastianelli, critique musical français, directeur général délégué du Musée du Quai Branly et président de la Société des amis de Proust. Il imagine la biographie d’un autre Vinteuil qui traverse aussi le XIXe siècle, mais né dix ans plus tôt, et décédé cinq ans plus tard.

Depuis quelques jours, une discrète polémique est apparue sur les réseaux sociaux. C’est Jérôme Bastianelli lui-même qui a allumé la mèche, en réponse à des tweets répercutant l’article paru vendredi dans «24 heures» sur le livre d’Étienne Barilier, et un entretien avec l’auteur diffusé jeudi par la RTS.

Évoquant une «idée qui n’est pas très originale», commentant d’un «Tiens, ça me rappelle quelque chose» ou pointant des coïncidences «curieuses», il laisse planer le doute. Le mot plagiat n’est jamais utilisé, mais entre les lignes, c’est pourtant ce que ses commentaires, ainsi que des réactions d’internautes non démenties, pourraient laisser croire.

«Je subis la double peine»

Une accusation grave qui affecte énormément le romancier et essayiste vaudois: «J’ai rendu mon manuscrit à mon éditeur à la fin 2018. Ce dernier m’a expliqué qu’un livre sur le même sujet allait paraître chez Grasset, et donc vouloir attendre pour publier le mien. J’ai essayé de plaider le fait qu’une sortie simultanée pourrait créer de l’émulation, mais je n’ai pas eu gain de cause. Ensuite la parution de mon roman a encore été différée à la suite de la crise du Covid. Aujourd’hui, je subis la double peine d’avoir vu mon livre retardé à cause de celui de monsieur Bastianelli, et d’être en plus l’objet de suspicions de sa part», détaille-t-il par téléphone.

Le lecteur pourrait prendre plaisir à jauger, soupeser, apprécier les choix différents des auteurs: un Louis Lefèvre orphelin chez Étienne Barilier, un personnage appelé cette fois Vinteuil et bien mieux loti dans son enfance chez Jérôme Bastianelli mais qui découvre plus tard que son père ne l’est pas… Le musicologue français préfère souligner les points communs: «Lefèvre montre ses premières compositions à César Franck, écrit des mélodies sur des poèmes de Baudelaire, accepte un travail dans un collège, vit de ses rentes, compose une Symphonie pour les morts de la Commune… comme «mon» Vinteuil. Troublant, non?»

«Les coïncidences, s’il y en a, viennent de ce que les deux livres se déroulent à la même époque.» Etienne Barilier

Là encore, Étienne Barilier réfute clairement: «Les coïncidences, s’il y en a, viennent de ce que les deux livres se déroulent à la même époque. Mais mon personnage n’est justement pas Vinteuil, et c’est bien pour cela qu’il peut composer une œuvre sur les morts de la Commune, ce que n’aurait jamais fait le Vinteuil de Proust. Pas plus que Fauré n’aurait composé sur le «Manifeste du Parti communiste.»

«Un idéal musical»

Une prise de liberté avec la figure proustienne qu’il avait déjà évoquée dans l’entretien paru dans «24 heures»: «Le Vinteuil de Proust n’est pas vraiment un personnage, mais une sorte d’idéal musical… Je n’ai donc pas tenté de compléter sa biographie. J’ai voulu faire vivre un artiste tout différent, un créateur méconnu du dix-neuvième siècle.»

«On a reçu le manuscrit d’Étienne Barilier en 2018 et l’éditeur de l’époque, en toute élégance, a laissé la place au livre de Grasset.» Nicolas Watrin, directeur de la communication pour le groupe Libella

Phébus, la maison d’édition d’Étienne Barilier, ne tient pas à polémiquer: «Ce que je peux vous répondre de manière très factuelle, c’est qu’on a reçu le manuscrit d’Étienne Barilier en 2018, et que l’éditeur de l’époque a décidé, en toute élégance, de laisser la place au livre de Grasset prévu pour début 2019», détaille Nicolas Watrin, directeur de la communication pour le groupe Libella, dont fait partie Phébus. Pour le reste, à moins de recevoir une plainte, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, la maison ne tient pas à commenter plus avant.

Par ailleurs, à l’heure où nous bouclons, Jérôme Bastianelli, contacté hier matin sur sa messagerie privée sur Twitter pour des précisions, n’avait pas encore donné suite à nos sollicitations.