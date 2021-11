«Soins infirmiers forts» – Concrétiser l’initiative sera un casse-tête politique Le parlement doit mettre en œuvre le texte plébiscité ce dimanche. Écueil: l’amélioration des conditions de travail exigée par le personnel soignant. Florent Quiquerez , Berne

Sophie Ley, présidente de l’Association suisse des infirmiers, observe l’évolution des scores en ce dimanche de votation. KEYSTONE

Les soins infirmiers auront résisté à la lente érosion qui frappe chaque initiative populaire. Et comment! Avec 61% de oui et la quasi-unanimité des cantons, l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) a réussi son pari. Une première étape qui ne dit encore rien de la victoire finale. Le texte a été accepté, mais il faut le mettre en œuvre. Et si la présidente de l’ASI, Sophie Ley, se dit «optimiste», à Berne les avis sont mitigés.

L’initiative contient deux articles. Le premier veut garantir un nombre suffisant d’infirmiers diplômés. Le parlement devrait s’en sortir facilement, puisqu’une majorité s’est déjà mise d’accord sur une offensive de formation dans le contre-projet. Mais c’est le second point qui donne des cheveux blancs aux élus fédéraux. Ils ont quatre ans pour améliorer la rémunération et les conditions de travail de la profession. Or, jusqu’ici, aucune piste n’a été trouvée.