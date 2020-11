CONCOURS DE NOËL |10 Livres "La Haute Route", itinéraire alpin mythique – Livre «La Haute Route», Chamonix-Zermatt Gagnez 10x 1 livre "La Haute Route", Chamonix-Zermatt, François Perraudin. Éditions Slatkine, 208 pages, valeur Fr. 79.-

Livre "La Haute Route", Chamonix-Zermatt, François Perraudin. Éditions Slatkine, 208 pages.

Le parcours légendaire des Alpes valaisannes vu, vécu et retracé au fil de cent soixante années d’aventures et de 208 pages d’anecdotes, agrémenté de plus de 240 photographies inédites et de panoramas spectaculaires. Témoignage d’un homme de terrain avisé, partageant sa passion par la plume mais aussi par le lien étroit de la corde, l’ouvrage est proche des hommes et des femmes qui relèvent le défi, des guides qui les assistent ou des gardiens qui travaillent à leur service. Il fournit également tous les renseignements pratiques au sujet de l’itinéraire, des infrastructures d’hébergement et de transport.



Valeur : Fr. 79.-

slatkine.com

Délai de participation : mardi 15 décembre à 23h

