CONCOURS | 75x2 billets – Concours Hippique International de Genève

Créé en 1926, le CHI de Genève est l'un des plus prestigieux concours hippiques du monde. Chaque année, à Palexpo, il réunit les meilleurs cavaliers et meneurs de la planète sur la plus grande piste indoor du monde (5'400m2).



Élu pour la dixième fois meilleur concours du monde en 2019, le Concours Hippique International de Genève a accueilli deux finales de Coupe du monde (1996 et 2010) ainsi que quinze finales du Top 10 Rolex IJRC. Le Cross Indoor est également l'une des épreuves phare de la manifestation, tout comme l'étape de la Coupe du monde d'attelage. Le CHI de Genève a également à cœur d'assurer la promotion de la jeune génération du saut d'obstacles en organisant un CSI réservé au moins de 25 ans.



Les temps forts sont comme chaque année très nombreux avec le Rolex Grand Prix, l'une des quatre étapes du Rolex Grand Slam of Show Jumping, le dimanche, la 20e Finale du Top 10 Rolex IJRC le vendredi, le Credit Suisse Challenge le samedi ou encore le Trophée de Genève, principale qualificative pour le GP, le jeudi soir. Le Cross Indoor présenté par la Tribune de Genève du vendredi et la Coupe du monde d'attelage promettent aussi de grands moments. Sans oublier notre exceptionnelle attraction du 60e qui réunira la famille Pignon-Delgado pour un magnifique spectacle équestre. Il y en aura pour tous les goûts.



