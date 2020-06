Concours d'été – Profitez du Passeport Loisirs 2020 Gagner 5x Passeport Loisirs 2020

A gagner:

Passeport Loisirs 5x Passeport Loisirs 2020

Le Passeport Loisirs vous offre des réductions sur 210 activités et loisirs pour toute la famille à travers toute la Suisse, la France et l’Italie voisines. Validité 30 avril 2021 (au lieu du 31 janvier 2021)!

Activités estivales, parcs aventures, balades au zoo, visites au musée, sauts en parachutes, bains thermaux, sports hivernaux, etc...

Valeur : Fr. 95.-

passeport-loisirs.ch

Délai de participation : mardi 7 juillet à 23h

«4 manières de participer…

4 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 441 444

Tapez le code 76

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

TDGCODE76 au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à :

24 heures, CONCOURS d’été – Passeport Loisirs,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne