Jura – Concours d’idées pour le site de l’étang de la Gruère Atout touristique majeur des Franches-Montagnes, le site mieux accueillir ses visiteurs. Les espaces extérieurs devront se fondre dans le paysage environnant.

L’étang de la Gruère est l’un des pôles d’attractivité majeurs des Franches-Montagnes et un des sites touristiques principaux du canton du Jura et de l’Arc jurassien. République et canton du Jura

Le canton du Jura lance un concours d’idées pour l’aménagement des infrastructures d’accueil du site de l’étang de la Gruère, dans le secteur de La Theurre. Joyau naturel, l’emplacement constitue l’un des pôles d’attractivité des Franches-Montagnes.

Avec la démarche, le canton du Jura attend une réponse à haute valeur paysagère, architecturale et urbanistique, selon un communiqué diffusé jeudi. L’idée consiste à garantir l’intégration des constructions dans un site naturel d’importance nationale. Les espaces extérieurs devront se fondre dans le paysage environnant.

La mise en scène des activités touristiques requiert une approche globale et interdisciplinaire de qualité, souligne l’Etat jurassien. Les participants sont appelés à concevoir des propositions fonctionnelles, concrètes et réalisables, tant en termes d’implantation et de volumétrie que d’organisation générale.

Les résultats du concours seront annoncés en avril prochain. Une exposition publique sera organisée par la suite pour permettre de présenter les travaux issus du concours d’idées ainsi que les documents liés au plan spécial cantonal.

