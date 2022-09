Musique classique – Concours de Genève, un démarrage par vidéo Les premières sélections du volet consacré au piano se tiennent cette semaine. À suivre par écrans interposés. Rocco Zacheo

Théo Fouchenneret, dernier pianiste lauréat du Concours de Genève en 2018, ex aequo avec Dmitry Shishkin. LYODOH KANEKO

Ils sont 36, et une semaine durant, ils déploieront tous les atouts face à leur instrument, le piano. Pour chacun d’entre eux, le rêve se situe là, dans cette finale qui se tiendra au Victoria Hall le 3 novembre, aux côtés de l’Orchestre de la Suisse romande. Mais avant d’atteindre ce graal et de se parer de lauriers, il faudra convaincre le jury, garder son sang froid et esquiver le passage de la faucheuse, qui réduira drastiquement le nombre de prétendants. Cette dramaturgie impitoyable se renouvelle une fois encore au Concours de Genève, qui vient d’ouvrir ses portes sous une forme qui, dans un premier temps, gardera les traces du récent passage de la pandémie.

Un défi technique

Ainsi, les 36 candidats se dévoileront progressivement cette semaine, tous les jours jusqu’au 18 septembre, à travers des captations vidéo de leurs récitals. Ces documents, on pourra les visionner sur le site officiel de la compétition et sur les réseaux sociaux qui lui sont dédiés. Le mode de diffusion adopté a l’avantage de garantir à chaque musicien une présence en distanciel, sans générer les coûts habituels de transport et logement, imposants, et sans s’encombrer d’un impact carbone démesuré. La vidéo tend aussi un défi de taille, chacun devant produire des images et un son de qualité pour ne pas prétériter ses chances de réussite. En cela, le Concours de Genève distribue à tous les participants une aide d’environ 500 francs.

Notons encore qu’à cette troupe, massivement représentée par des musiciens venus d’Asie – Corée, Japon et Chine essentiellement –, s’ajoute celle, plus restreinte du concours de composition, pour lequel il reste trois finalistes qui s’affronteront le 26 octobre.

