Musique classique – Concours de Genève, la scène enfin Après une sélection par écrans interposés, la compétition déploie sa phase finale en chair et en os avec huit hautboïstes et autant de violoncellistes. Rocco Zacheo

Le hongrois Itsvan Vardai, lauréat en 2008 du dernier Concours de Genève consacré au violoncelle. BERTRAND COTTET

Ce qui ne l’a pas tué l’a rendu plus fort. Le Concours de Genève revient après une année d’absence forcée par les restrictions sanitaires et il affiche une forme éclatante. Quelques chiffres attestent mieux que tout l’ampleur de sa renaissance: l’édition en cours, consacrée au violoncelle et au hautbois, a attiré 430 candidats du monde entier. Un record qui, traduit toujours en chiffres, témoigne d’une augmentation de 70% d’inscrits par rapport aux dernières compétitions dédiées à ces disciplines. Entre les lignes, cet élan dit aussi le pouvoir d’attraction que continue d’exercer cette vénérable manifestation sur des artistes désireux de faire éclore leurs carrières.

Arrivée désormais au stade des demi-finales et des finales – elles se dérouleront du 23 au 29 octobre – la confrontation prendra forme sur la scène de la salle Franz Liszt du Conservatoire de Musique et au Victoria Hall. L’étape genevoise clôt ainsi une expérience inédite qui a permis à des centaines de postulants de se profiler à travers un récital de 45 minutes capté par vidéo. L’objet devant par ailleurs répondre à un certain nombre de critères de qualités. «Le résultat a été très surprenant, note le secrétaire général du Concours de Genève, Didier Schnorhk. Nous avons obtenu des résultats excellents. Dans certains cas, il a fallu aider financièrement ou coacher les candidats qui ne parvenaient pas à réunir les moyens techniques pour réaliser la vidéo. Mais il est désormais évident que ce format va être reconduit pour les éditions à venir.»

