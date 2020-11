Enquête – Concours d’architecture: toujours les mêmes? Tour à tour candidats (souvent lauréats) et membres du jury, certains bureaux exercent une influence certaine sur le développement de l’urbanisme à Genève. Théo Allegrezza

La passerelle de la paix, dans le quartier de Sécheron, dont le concours d’architecture avait été remporté par Pierre-Alain Dupraz. Georges Cabrera

C’était un choix très attendu. En juin, la banque Pictet a dévoilé le nom du lauréat du concours pour l’extension de son siège des Acacias, en présence de l’associé senior du groupe Renaud de Planta et du conseiller d’État Antonio Hodgers. Quatorze architectes suisses de renom avaient été invités à concourir de manière anonyme. Au terme de plusieurs jours de délibération à huis clos, le jury a jeté son dévolu sur une «élégante» tour de 90 mètres, un projet de dl-a, pour Designlab-architecture, que dirige Inès Lamunière. Les petits-fours n’étaient pas encore servis que la nouvelle faisait le tour des bureaux de la place, suscitant des sourires entendus, voire un certain agacement. Car si le savoir-faire d’Inès Lamunière est largement reconnu, elle se trouve aussi être l’ex-associée (et l’ex-épouse) du président du jury, Patrick Devanthéry.

À Genève, il n’en fallait pas plus pour relancer la polémique, récurrente dans le milieu, sur les supposés biais inhérents aux concours d’architecture. Les jurys seraient toujours composés des «mêmes personnes». Ils couronneraient toujours les «mêmes bureaux». Un «entre-soi» qui aboutirait souvent à un «même type d’architecture»: des réalisations à l’esthétique sobre pour ne pas dire brute, souvent minérales, denses, fonctionnelles. «Ceux qui gagnent se retrouvent la fois d’après dans le jury et jugent d’après les mêmes critères», affirme l’expérimenté Enrico Prati, relayant ainsi l’opinion, volontiers partagée sous le couvert de l’anonymat, d’autres membres de la profession, avec lesquels la «Tribune de Genève» s’est entretenue ces derniers mois.

Anonymat garanti?

Des critiques émanant de ceux «qui ne gagnent jamais»? Francesco Della Casa n’est pas loin de le penser. Depuis sa nomination au poste d’architecte cantonal en 2011, l’ancien rédacteur en chef de la revue «Tracés» a pris part à de très nombreux jurys, quand il ne les a pas lui-même présidés. Attablé dans un café de Plainpalais en cette fin d’été, il met en avant les bienfaits du concours, cet instrument qui «promeut la qualité». «Avant sa démocratisation à la fin des années 90, dans la foulée d’une nouvelle réglementation sur les marchés publics, on soupçonnait l’existence de petits arrangements», rappelle-t-il.

«Quand on essaie de deviner, neuf fois sur dix, on se trompe!» Francesco Della Casa, architecte cantonal

Depuis, le concours s’est imposé. Et à Genève plus que partout ailleurs. Il a fallu convaincre les collectivités publiques, mais aussi les privés – comme Pictet –, les promoteurs, les coopératives. Francesco Della Casa indique avoir ouvert les jurys aux représentants de quartiers et des associations. «Aujourd’hui, un quart des concours SIA 142 organisés en Suisse le sont dans notre canton», se félicite-t-il. Par là, il faut entendre ceux dont l’organisation se base sur le règlement de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, la SIA. Un corpus de règles qui «fixe les droits et les devoirs» du maître d’ouvrage, du jury et des participants. Objectif notable: prévenir les conflits d’intérêts.

En outre, les rendus sont anonymes. «Ainsi, on évalue les projets, pas les réputations», soutient Francesco Della Casa. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, certains assurent qu’on parvient à reconnaître l’auteur d’un rendu. «C’est faux, rétorque l’architecte cantonal. Quand on essaie de deviner, neuf fois sur dix, on se trompe!»

Travail abondant

Une légende urbaine raconte qu’«il y a à Genève plus d’architectes que de coiffeurs». Pour autant, les bureaux du cru ne se bousculent pas au portillon dans les concours organisés par les deux plus grands pourvoyeurs de mandats du canton: l’État et la Ville de Genève. Un architecte voulant rester anonyme remarque ainsi que le concours pour l’école du futur quartier des Vernets n’a réuni qu’une quarantaine de candidats et encore moins de Genevois, tandis qu’en 2017, ils étaient plus de 120 à concourir pour l’extension de l’école de la petite commune de Meinier.

Pour Enrico Prati, c’est la preuve que beaucoup ne participent pas car «ils savent qu’ils n’ont aucune chance». Une autre explication réside dans le fait que l’on n’a jamais autant construit dans le canton que ces dernières années et qu’il y a du travail pour tout le monde. «À Genève, les bureaux ne meurent pas de faim», euphémise un jeune architecte.

Bêtes de concours

Francesco Della Casa est un homme prévenant. Il est venu muni d’une analyse préparée par ses soins pour étayer ses dires. Camembert à l’appui, il montre que le jury désigne un nouveau lauréat dans 58% des cas. Alors oui, certains bureaux sortent du lot: Jaccaud Spicher, group8, ou encore Sylla Widmann. L’incontournable Pierre-Alain Dupraz, aussi, qui a remporté le concours d’idées pour l’aménagement de la rade et réalisé la passerelle de Sécheron, en attendant pouvoir s’attaquer à celle du Mont-Blanc. «Des serial winners», reconnaît Francesco Della Casa, mais c’est parce qu’ils sont «bons». À ses yeux, Genève vit d’ailleurs un «âge d’or». «Prenez Jaccaud, il a développé une typologie très particulière et innovante pour les logements sociaux, qui est en parfaite adéquation avec les critères fixés par le Canton.»

«Il faut savoir communiquer son idée. Un projet doit être clairement dessiné, présenté de façon à répondre à la demande.» Jean-Paul Jaccaud, architecte genevois

Que dit le principal intéressé? «On fait beaucoup de concours, on en perd beaucoup et on en gagne quelques-uns», fait valoir Jean-Paul Jaccaud. Participer représente une charge de travail importante. Selon les concours, le coût varie entre 50’000 et 150’000 francs. Ce qui peut décourager des bureaux plus modestes. «On investit souvent à fonds perdu. Seul le vainqueur obtient le mandat. Les premiers prix sont rétribués, mais sans valoir une vraie indemnisation», relève Tarramo Broennimann, cofondateur de group8. Lui raconte qu’à leurs débuts, «ils en faisaient quinze et n’en gagnaient qu’un». Gagner un concours peut lancer une carrière. La clé du succès? «Savoir communiquer son idée, résume Jean-Paul Jaccaud. Un projet doit être clairement dessiné, présenté de façon à répondre à la demande.»

Incontournable ADR

Jaccaud, Broennimann… Ces noms-là ressortent aussi lorsque l’on analyse les concours organisés par la Ville de Genève depuis 2009. On en dénombre une trentaine. Le bureau Jaccaud Spicher a ainsi remporté trois des six ayant spécifiquement trait à des logements: la fameuse «Tour des grottes» – jamais construite – mais aussi des immeubles à la rue des Cordiers et à la rue du Cendrier. Jean-Paul Jaccaud a par ailleurs été président du jury pour les logements à la rue Jean-Louis-Prévost. Ce concours a été gagné par… group8.

Curieusement, l’inévitable Atelier Descombes Rampini (ADR) n’apparaît pas parmi les lauréats. Mais il se taille la part du lion dans les mandats d’études parallèles, une forme de mise en concurrence distincte du concours où administration, experts et mandataires travaillent ensemble, sans anonymat. C’est ainsi à ADR que l’on doit le réaménagement de la place Simon-Goulart, de la plaine de Plainpalais, la place du Rhône, ou la réfection du pont de la Machine.

Julien Descombes d’ADR a par ailleurs présidé le jury du concours pour le réaménagement de la place du Petit-Saconnex. Un prix remporté le neuchâtelois Pascal Heyraud. Cet architecte paysagiste n’est pas un inconnu. Il est celui dont le projet de piétonnisation du rond-point de Rive a été retenu en 2015. Entre-temps, il a aussi présidé le jury du concours pour le réaménagement de la place des Augustins. En 2011, l’atelier Bonnet a gagné le concours pour le site de Chandieu; son fondateur, Pierre Bonnet, a présidé le jury pour le site de l’écoquartier de la Jonction l’année d’après. Même schéma pour le bureau MSV. En 2011, il remporte le premier prix pour les espaces publics de la gare CEVA des Eaux-Vives; sa cofondatrice, Béatrice Manzoni, présidera le jury pour le parc Geisendorf un an plus tard. On s’arrête là.

«Cooptation»

C’est ce petit jeu de chaises musicales qui fait dire à Enrico Prati et d’autres que le problème, à Genève, ce sont ces jurys «uniformes». «La tendance est trop souvent à la cooptation», estime l’ex-conseiller municipal Vert Alexandre Wisard, qui a pris part à des jurys. «C’est difficile de ne pas imaginer qu’il puisse y avoir des renvois d’ascenseur entre les concours», dit-il.

«Tout le monde se connaît», appuie Miltos Thomaides, le codirecteur de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social. Lui aussi a été membre de jurys. Ce qui l’a marqué, c’est «le poids des représentants de la Ville» en leur sein. Isabelle Charollais, la codirectrice du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité, est quasi systématiquement vice-présidente du jury. Parmi les membres non-professionnels, des chefs de service sont en outre toujours conviés. «C’est normal qu’Isabelle Charollais soit présente car elle garde la ligne architecturale de la Ville, estime Alexandre Wisard. Mais il faut qu’il y ait autour d’elle des personnes à même de la contredire.»

Recherche de l’unanimité

Voici bientôt quinze ans qu’Isabelle Charollais occupe un bureau au dernier étage du 4, rue de l’Hôtel-de-Ville. Nommée par Christian Ferrazzino, on dit de cette «femme de caractère» que c’est elle qui tint véritablement les rênes du département lors des trois législatures de Rémy Pagani. «Quand j’ai pris ce rôle, j’ai constaté qu’un grand nombre d’idées restaient dans les tiroirs. Pour moi, un bon projet, c’est un projet que l’on fait», explique celle qui prendra sa retraite l’an prochain.

Le pouvoir, ce n’est pas elle qui le détient, mais le jury, «un organe pluriel et collectif», insiste Isabelle Charollais. «Pour présider le jury, nous choisissons une personnalité externe à l’administration, chaque fois différente, qui a fait des réalisations de qualité dans le domaine concerné. Nous lui laissons ensuite une grande marge de manœuvre pour composer le jury, qui doit compter plus de membres extérieurs professionnels que de membres de l’administration.» Lors des délibérations, la haut fonctionnaire dit essayer de synthétiser les différentes positions pour arriver à l’unanimité du choix final. «Je ne me prononce jamais en faveur d’un projet. Je donne la position de la Ville qui sera en charge de la réalisation», fait-elle valoir.

Des «ratages»

De fait, s’ils veulent avoir une chance de l’emporter, les participants doivent respecter le programme du concours. C’est là que le maître d’ouvrage peut le plus clairement exprimer ses attentes. Et c’est sur cette base que les membres du jury évaluent les rendus. Avec un programme trop «restrictif», on peut avoir le meilleur architecte et le meilleur jury du monde, la réalisation laissera souvent à désirer, remarquent des membres du milieu.

Peut-on expliquer ainsi certains «ratages» survenus ces dernières années? On pense en premier lieu à l’écoquartier d’Artamis. Isabelle Charollais dit «aimer les villes denses» et regrette qu’on «juge ce quartier avant qu’il ne soit fini». Cela dit, l’ancienne architecte pense que c’était «une erreur» d’ajouter un deuxième étage sur la partie basse de l’immeuble orange qu’on appelle la galette. «Cela a changé après coup la perception des espaces publics à l’intérieur du quartier.» Quant au dépôt des œuvres d’art du Carré Vert qui prend l’eau, il s’agit là d’un problème d’exécution des travaux, qui aurait pu se produire dans n’importe quelle réalisation, indépendamment du concours, selon elle.

«Le renforcement de la végétalisation est une orientation nouvelle. Il s’agit d’un critère pris en compte désormais lors de la rédaction des programmes.» Isabelle Charollais, codirectrice du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève

Ces dernières années, plusieurs réaménagements ont essuyé des critiques pour leur aspect jugé trop «minéral», à l’instar de celui, en cours, de la place des Augustins. À cet égard, Isabelle Charollais observe que «le renforcement de la végétalisation est une orientation nouvelle». «Il s’agit d’un critère pris en compte désormais lors de la rédaction des programmes», précise-t-elle.

Le «meilleur projet»

Quid de la passerelle du Mont-Blanc? Selon nos sources, le jury a bien abordé le problème posé par le débarcadère de la CGN. Mais il a tout de même retenu le projet de passerelle de biais qui empêche l’accostage des bateaux. Le bureau de Pierre-Alain Dupraz se voit contraint d’étudier de nouvelles variantes. «Nous avions largement débattu. C’est le meilleur projet qui a été retenu», soutient Isabelle Charollais. Elle relève qu’à l’inverse d’autres réalisations contestées font aujourd’hui l’unanimité comme le Musée d’ethnographie, «combattu par référendum», et le site de Chandieu.

Qu’ils le critiquent ou le défendent «bec et ongles» comme Francesco Della Casa, tous, au sein du milieu, s’accordent à dire que le concours a contribué à professionnaliser la procédure d’attribution de mandats publics. Et si le concours était le pire système à l’exception de tous les autres? En 2016, une motion demandant des jurys «plus diversifiés» a été déposée au Conseil municipal de la Ville de Genève. Après plus de quatre ans à végéter dans l’ordre du jour, elle pourrait être enfin discutée avant la fin de l’année.