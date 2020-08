CONCOURS CLUB | 10 x 2 places – La Bâtie : 44e édition Tentez de gagner vos places pour 5 événements du festival qui aura lieu du 28 août au 13 septembre 2020

La Bâtie DR

Elle a été chamboulée, cette 44e édition. Pourtant, nous sommes chanceux : le Festival n'a pas été contraint d’annuler. Ils ont dû adapter, défaire, reconstruire, pour aujourd’hui, enfin, vous présenter La Bâtie 2020.

Une édition placée sous le signe de la rencontre : avec soi-même et plus encore, avec l’autre. Cet autre quel qu'il soit ; cet autre sans qui rien n’advient. Durant 17 jours, une cinquantaine d'événements dans les salles à Genève, dans ses communes, en France voisine et à Nyon avec au programme théâtre, danse, musique, soirées club, performances, mais aussi restaurant et bar cabaret…

Partez à la rencontre d'artistes du cru et d'autres venus de plus loin et, à leurs côtés, faites le plein d'expériences insolites, de sensations fortes. Avec eux, des champs d’imaginaire apparaîtront et des histoires, petites et grandes, s’inventeront chaque jour. De quoi être éblouis, emportés par des flots de paroles, émerveillés, sur le qui-vive, surpris.

A gagner:

2x2 places

Marthe Krummenacher & Chloé Bieri, Opus Air Box

lundi 31 août, Théâtre Pitoëff

Cindy Van Acker, Shadowpieces V-VIII

samedi 5 septembre, ADC

Silke Huysmans & Hannes Dereere (CAMPO), Pleasant Island

lundi 7 septembre, Théâtre Saint-Gervais

Serge Aimé Coulibaly, Kalakuta Republik

samedi 12 septembre, Salle du Lignon

Galactik Ensemble, Optraken

dimanche 13 septembre, La Cuisine (Carouge)

Délai de participation: dimanche 23 août à 22h

Participez gratuitement :