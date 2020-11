On l’a dit et on ne cesse de le répéter. Même si le Covid touche aussi des jeunes, il reste particulièrement féroce contre les personnes âgées les plus vulnérables. L’enquête que nous venons de mener dans les établissements médico-sociaux (EMS) en atteste: la semaine dernière, 205 résidents ont été testés positifs et quatorze d’entre eux sont morts. La plupart sur place.

Car la situation actuelle est telle que l’hôpital des Trois-Chêne, qui se dépense sans compter, est arrivé à saturation; l’hospitalisation de résidents d’EMS devient très difficile.

Il convient donc de prodiguer, dans la mesure du possible, pour tous les résidents Covid-19 des soins médicaux ou de fin de vie dans leur EMS. Cela bien sûr en fonction des possibilités en personnel et en support médico-technique.

Afin d’éviter de sinistres issues, les collaborateurs mouillent leur chemise pour éteindre les flambées qui se multiplient dans certains EMS. Soucieux de garantir la sécurité des aînés face au virus, le personnel essaie aussi malgré tout de préserver les visites. Au nom du lien social et de la dignité des pensionnaires.

Et cela tout en prenant des risques et en étant parfois lui-même frappé par le Covid… ce qui affaiblit les équipes. Le stress en plus, avec la mort qui rôde.

Depuis le début de l’année, dans le seul EMS versoisien de Bon-Séjour, 40 personnes sont déjà décédées, contre une moyenne de 22 par an depuis vingt ans.