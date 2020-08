L’éditorial – Concerts pop: le public s’impatiente Lauriane Sanchis

Des pop stars sur scène, vous en voulez? Vous n’en aurez certainement pas avant longtemps. L’incertitude demeure quant à une reprise en septembre des concerts de grand gabarit. Qu’en penser? Rien, puisque la rentrée musicale en Suisse reste suspendue à l’évolution des mesures sanitaires, au-delà des seules décisions fédérales. Au mieux, on peut donner une réponse personnelle, c’est la plus honnête. Vous vous dites…



- Dommage, je ne verrai pas mes artistes préférés avant longtemps.

- Tant pis, tant mieux, je ne rentrerai pas à des heures indues, harassé et délesté d’une partie de mon budget.

- Pour compenser, je vais dans des soirées de tout petit gabarit, avec des artistes locaux. C’est bien. C’était déjà le cas avant.

- Que meurt l’industrie internationale du showbiz!

- Tout de même, il y a des trucs bien dans la pop qu’on aurait pu voir cette année, s’il n’y avait eu la pandémie. Nick Cave est absent. Elton John aussi. Reste Patrick Bruel.

- Et si un autre modèle économique était possible?

- Je n’aime pas d’amour fou l’industrie du spectacle, mais sans, je n’aurai pas Nick Cave, ni Elton John, ni les Porridge Radio, dernière sensation du rock britannique.

- Un jour, tout reviendra.

Sauf que tout le monde ne pourra pas payer l’entrée. Licenciés en raison des effets de la crise causée par le Covid. Ça, c’est pour bientôt. Le pouvoir d’achat en berne. Eh! C’était cela dont il fallait parler il y a un, deux, trois ans déjà. Qui, avant, pouvait se permettre 70, 80, 100francs l’entrée au concert!? Et qui pourra se le permettre demain? Conclusion provisoire: ici les artistes désœuvrés, là des chômeurs en puissance.

