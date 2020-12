Culture et Covid – Concert, théâtre et ciné peuvent rouvrir le 19 décembre. Qui le fera? Les manifestations culturelles seront de nouveau autorisées à Genève comme dans le reste de la Suisse romande. Le public sera limité à 50 personnes. Le point à Genève. Fabrice Gottraux

Rue de Carouge, le Cinérama Empire, ici durant la projection du film Tenet en août 2020. LAURENT GUIRAUD

Enfin, les salles de concert, les salles de théâtre et les cinémas peuvent rouvrir leurs portes au public. Cela dès le 19 décembre, dans tous les cantons romands comme à Genève. Bonne nouvelle pour les amateurs de sorties culturelles. Mais qui ouvrira vraiment dès le 19 décembre? Et pour présenter quoi? Un tour d’horizon genevois s’impose pour esquisser l’agenda de fin d’année.

Allons-y franco. Dans l’ensemble, c’est plutôt rien. Rien à la Comédie, qui a travaillé d’arrache-pied pour transformer son dernier spectacle en pièce radiophonique pour la diffusion internet – impossible de la remettre en scène, et on le comprend aisément. Rien non plus au Chat Noir: la discothèque, même si elle comprend une scène pour la musique «live», ne peut reprendre ses activités. Et puis des concerts, l’ASMV, chargée de la programmation du festival Voix de Fête également, en a annulé tellement cette année (près de 70 annulations ou reports!) qu’il ne serait pas raisonnable dd’engager de nouveaux artistes, pas avant janvier 2021 en tout cas. Rien également au Rez de l’Usine: le Covid n’y est pour rien cette fois, les travaux à la suite d’un incendie à l’étage prendront encore un mois avant la réouverture. Rien, enfin, du côté d’Opus One, dont on suit d’ordinaire les concerts principalement à l’Arena et dans la salle des Fêtes de Thônex. Le promoteur de spectacles vit uniquement sur les rentrées des billetteries. Or Opus One travaille avec des salles accueillant des milliers de spectateurs. Dans ce cas, la limitation à 50 personnes équivaut à une interdiction prolongée. «Cette décision ne concerne clairement pas notre secteur d’activité», constate Vincent Sager, directeur d’Opus One.

Mais la ville ne sera pas tout à fait morte…

Qui donc peut dire oui, alors? Qui fait quelque chose dès le 19 décembre? Voici pour ce que l’on sait déjà (liste non exhaustive). Un spectacle musical était prévu du 18 au 31 décembre au Théâtre des Amis, les chansons d’Anne Sylvestre par les voix de Margarita Sánchez, Sophie Solo, Christine Vouilloz et Floryane Hornung, avec Florence Melnotte au piano. Anne Sylvestre vient de mourir, mais ça n’a rien à voir; le spectacle est une reprise. «Il aura juste fallu déplacer la première au 19 décembre», confirme Françoise Courvoisier, directrice du théâtre carougeois.

Et puis à la Cave 12 aussi! Le 20 décembre, concerts il y aura, quatre formations du cru regroupées sous le label Copypasta, spécialisé dans l’édition de cassettes. Une initiative de la musicienne Emma Souharce, qui joue ce soir-là avec Julie Semoroz. Soirée noise, avec également Purpura, Yinsh et NuR, tous de Genève, pour ce qui constitue le dernier rendez-vous de l’année avant janvier 2021.

Parlons encore des cinémas. Renseignement pris du côté du Ciné 17 et du Cinérama Empire, la réponse est bonne: réouverture dès samedi 19 décembre à 10 h, et pour les soirs de fête, les 24, 25 et 31 décembre. Didier Zuchuat, administrateur, annonce au Ciné 17 «Wonder Woman 1984» (dès le 19) et «The Witches» d’après le roman de Roald Dahl (dès le 23). Tandis que le Cinérama Empire présentera une série de films Netflix, notamment le très attendu «Mank» de Fincher, «The Midnight Sky» de Clooney et «The Nest». Dans la foulée, tous les autres cinémas de Genève rouvriront eux aussi avec des programmations inédites.